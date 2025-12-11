CB Valls
El CB Valls reforça el joc interior amb el fitxatge de David Acosta
El dominicà substitueix al portuguès Henrique, que el dimarts va rescindir contracte
El Club Bàsquet Valls anuncia la incorporació del pívot dominicà David Alexander Acosta Almonte (24/1/1997), que s’incorpora immediatament a la plantilla del primer equip per reforçar el joc interior.
El jugador, que ja ha arribat a Valls, s’ha posat a les ordres del tècnic Miki Larraz i s’integrarà de manera immediata en la dinàmica d’entrenaments. Si el cos tècnic ho considera oportú, David Acosta podria disputar els seus primers minuts en el derbi contra el CBT d'aquest dissabte.
Amb 205 cm d’alçada, Acosta destaca per la seva potència física, la capacitat d’ocupar espais sota la cistella i una gran solidesa en el rebot, tant ofensiu com defensiu.
Format esportivament als Estats Units, va competir a la NCAA amb els Tennessee State Tigers, etapa en què va desenvolupar un estil de joc intens, atlètic i orientat al treball interior.
Després de la seva trajectòria universitària nord-americana, Acosta es va incorporar a l’UE Mataró de Segona FEB, club del qual arriba al CB Valls Taller Pablo Martínez.
La seva experiència en una categoria superior i tan exigent, i el seu perfil físic, responen perfectament a les necessitats actuals del conjunt vallenc, que buscava reforçar la rotació interior. De fet, el passat dimarts l'equip va anunciar la rescissió del portuguès Raina Henrique, jugador que no es va adaptar esportiva i competitivament a l'equip.
Amb aquesta incorporació, el CB Valls Taller Pablo Martínez suma un jugador amb talent, presència, intensitat i capacitat de condicionar el joc a prop de cistella. El cos tècnic confia que el seu impacte serà immediat, aportant energia, rotació i contundència en aquesta fase de la temporada.