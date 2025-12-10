CBT-CB Valls, el derbi
CBT i CB Valls s’enfronten en un derbi de tensió i dinàmiques oposades
Miki Larraz (CB Valls) i Toni Larramona (CBT) reviuran dissabte un partit que no es donava des de fa tres temporades
Aquest dissabte torna a haver-hi un derbi provincial. Després de tres temporades, el CB Tarragona i el CB Valls tornaran a enfrontar-se al pavelló del Serrallo en un duel d’alta expectació i tensió i de dinàmiques oposades.
Els tarragonins arriben reforçats després de demostrar que el flamant líder de la categoria, el Mollerussa, no és indestructible. Amb la darrera victòria a domicili, els de Larramona acumulen un balanç de 8 victòries i dues derrotes. D’altra banda, el CB Valls va rebre un cop dur en el darrer duel a casa quan va perdre contra l’Ibiza amb un triple al final del partit. Amb aquesta són tres ensopegades consecutives en un equip torturat amb les lesions i, ara, de nou sense pivot.
Els derbis, però, tot ho igualen. Així ho van destacar tant Miki Larraz (CB Valls) com Toni Larramona (CBT) en el que serà la seva estrena a la banqueta en un partit d’alta tensió com és aquest. «No arribem en el millor moment, si soc sincer, però jo em regeixo per les sensacions i no tant per la classificació i guanyar aquest partit significaria retrobar-nos», apuntava Larraz. El tècnic vallenc no va dubtar, però, en reconèixer que és l’equip tarragoní qui s’ha de penjar l’etiqueta de favorit.
Larramona, però va voler defugir d’aquest títol «en els derbis no hi ha de favorits. Els nervis i les emocions estan a flor de pell», advertia el tècnic. De fet, s’espera un pavelló del Serrallo ple amb un ambient preparat per gaudir i animar, així ho va demanar Larramona: «Esperem que la nostra afició doni el mateix suport que va tenir el Valls en el duel de Lliga Catalana. M’agraden els derbis, és molt bo per al bàsquet del territori».
El Valls arriba tocat. Adrià Trouvé és dubte i l’equip torna a necessitar un pivot, després que ahir Henrique es desvinculés amb el club. Amb tot, Larramona apuntava que «estic segur que vindran a competir i a buscar la manera de fer-nos mal. Tenen jugadors que m’agraden com Iglesias com Rosa i talent exterior». D’altra banda, Larraz destacava que «el CBT és un equip molt compensat, amb una gran plantilla i un joc poc previsible, serà un duel complicat».
Del partit de Lliga Catalana ja ha passat tot un món. Larraz apuntava que «no es pot tenir en compte» per afrontar aquest derbi, pel que fa a Larramona, el que es pot aprofitar és per motivar els jugadors: «Tenen aquell partit gravat al cap, és fàcil de motivar-los».
No tan debutants
Els dos entrenadors debuten a la banqueta, però no és el cas per a alguns jugadors. L’últim duel entre CBT i CB Valls es va decantar a favor dels vallencs per 49-66, un partit on els blaus van comptar amb Adri Duch, Marc Buscail i David Fernández, que tornaran a viure un derbi dissabte. Per part del Valls, Oriol Besora, Guillem Fàbregas i Adrià Trouvé continuen presents i, llavors, David Loras. Ara, el pivot estarà del bàndol blau.