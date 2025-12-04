Bàsquet
El CB Salou reforça el seu joc interior amb l’experimentat Danrad Knowles
És el segon moviment de la setmana per assolir la salvació
L’OCA Global CB Salou torna a sacsejar el mercat en busca de perfils de rendiment immediat per reforçar la plantilla. El primer en arribar va ser Álex Llorca i, ara, també sumen noves energies en el joc interior amb l’arribada de Danrad Knowles.
Knowles, pivot bahamià de 2,08 metres d’alçada, s’uneix al conjunt de Jesús Muñiz per ajudar en l’objectiu de la permanència. Knowles ja ha entrat en la dinàmica d’entrenaments amb la resta de companys i és un perfil de jugador que coneix bé la categoria. De fet, hi ha jugat amb el CB l’Hospitalet durant dues temporades, Iraugi i, aquest curs, amb el CB Zaragoza, amb qui es va enfrontar al Salou ara fa unes setmanes. El pivot no va quallar a l’equip aragonès, que compta amb una plantilla molt llarga on no podia acumular els minuts que va tenir quan va brillar amb l’Hospitalet. De fet, en l’etapa a l’equip català va ser un corcoll també per al Salou i va tancar les dues temporades amb mitjanes de 9 i 9,6 punts en 20 minuts de mitjana.
Jesús Muñiz defineix el moviment com «una oportunitat de mercat». «És un jugador amb envergadura que corre bé el camp i té capacitat per regatejar i acabar per sobre de la cistella. És un perfil de rendiment immediat que ens pot ajudar des d’ara mateix», destacava el tècnic. Knowles coneix la Segona FEB, un factor que Muñiz considera important perquè «ens aportarà l’experiència que ens està faltant». Dissabte l’equip torna a la lliga contra el Bisbal i treballen perquè Knowles pugui debutar.