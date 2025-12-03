Bàsquet
El CB Salou suma experiència i rendiment immediat amb Álex Llorca
L'escorta reforça l'equip per canviar la mala dinàmica
El CB Salou ha trobat en el mercat una peça important per reforçar l’equip. Álex Llorca, escorta de 36 anys i 1,92 metres d’alçada, aterra a Salou per aportar experiència i lideratge per canviar la mala dinàmica de resultats.
Llorca, amb passat a l’ACB i a la LEB Or amb equips com l’Hospitalet, Vic, Alicante, Lleida i CB Tarragona, entre altres, es presenta com un jugador de rendiment immediat que, de fet, ahir ja va completar el primer entrenament amb l’equip. En paraules del tècnic Jesús Muñiz, «és el jugador que necessitava un equip que patia la falta de lideratge i experiència en una categoria dura. Tenim una plantilla jove i estic segur que Llorca arribarà per fer millor a la resta i ajudar-nos a assolir la permanència». Llorca arriba també com «el millor relleu possible» d’Adrian del Cerro, que es va lesionar al principi de temporada i suma ara una fitxa nacional més.
Abans del seu primer entrenament, Llorca va apuntar que «arribo amb la màxima energia. Estic molt bé a nivell físic, preparat per debutar i aportar el meu granet de sorra». Llorca va destaca que arriba per «sumar com un més amb la meva experiència». Llorca apunta a debutar dissabte contra el Bisbal Bàsquet en un escenari atípic, el pavelló del Serrallo, on el Salou haurà de jugar com a local per falta de disponibilitat del seu pavelló.