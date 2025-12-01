CBT
El Club Bàsquet Tarragona presenta els seus 38 equips al pavelló del Serrallo
L'Ibersol CBT, l'Originals CBT i el Volvo Diselauto CBT van encapçalar la jornada
El Club Bàsquet Tarragona va mostrar múscul el darrer dissabte el pavelló del Serrallo. El club tarragoní va gaudir d’una jornada completa amb partits del sènior masculí i femení i la presentació oficial de tots els equips.
Un total de 38 equips van tenyir de blau les graderies i la pista del Serrallo el dissabte. L’Ibersol CBT –sènior masculí– i el Volvo Diselauto CBT –sènior femení– van encapçalar la comitiva de la mà de l’equip inclusiu Originals CBT. Els tres equips de primera línia, juntament amb la resta de 35 en categories de formació, van tenir el seu moment individual per fer-se una foto de plantilla abans d’encetar la jornada esportiva.
El conjunt masculí va caure a l’últim quart contra el Calvià. De fet, es va acabar de decidir en els últims segons amb un tir de Duch que no va entrar. D’altra banda, el Femení va tancar la jornada amb la victòria per 69-59 contra el Cornellà