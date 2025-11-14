Bàsquet
El CBT torna al Serrallo a la caça de la sisena victòria
Els blaus s’enfrontaran al Sant Cugat en la setena jornada de Tercera FEB
El CB Tarragona torna demà a les 19 h al pavelló del Serrallo per rebre al Sant Cugat. Els de Toni Larramona ho fan amb el desig d’allargar la que és ja la millor ratxa de victòries de les darreres temporades.
Cinc victòries consecutives són les que acumula el conjunt blau, l’última vegada que es va aconseguir va arribar amb la celebració de l’ascens a LEB Plata tot seguit.
Des del club blau gaudeixen, però, amb prudència. Toni Larramona i l’equip treballa amb la convicció de continuar millorant sense deixar pujar a un núvol als jugadors, perquè la derrota arribarà.
L’adaptació a la categoria dels blaus ha sigut força ràpida. L’amarga derrota contra el Castelldefels a la primera jornada va ser dura, però va deixar unes bones sensacions que s’estan veient partit rere partit. Llavors, els blaus van perdre després de llençar 20 punts d’avantatge. Passat això, tot són victòries.
La clau radica en la polivalència de l’equip. En les primeres jornades, Dani Stefanuto va destacar com l’anotador de moda de la categoria sumant més de 20 punts per partit. El CBT no va mostrar dependència perquè, quan l’aler no ha tingut el seu dia, sempre ha aparegut un altre jugador. En el darrer partit, va ser el base Iker Fernández amb 20 punts i Marc Buscail aproximant-s’hi amb 17.
La roda tornarà a girar demà dissabte al Serrallo. Després de viure una jornada al Palau d’Esports, l’equip torna a casa per enfrontar-se a un recent ascendit.
El Sant Cugat s’està adaptant a la categoria i, la setmana passada, va sumar la segona victòria del curs. Els barcelonins van arribar als 100 punts amb Amabilino i De Ubieta arribant als 24 i 19 punts respectivament.
Els blaus no podran abaixar el nivell, ja que han de sumar un nou triomf que els permeti continuar.