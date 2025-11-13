CB Salou
Emilio Martínez il·lumina el camí del CB Salou
El base del conjunt salouenc és el jugador més destacat de l’inici de curs
L’OCA Global CB Salou no està tenint l’inici de temporada més còmode. La duresa de la Segona FEB no perdona el procés d’adaptació d’una plantilla completament renovada. Els de Jesús Muñiz sumen una victòria en cinc partits, l’última derrota, la del darrer cap de setmana, dolorosa per haver-se escapat de les mans als últims minuts. Amb tot, cada setmana sumen passos endavant amb Emilio Martínez com el far que il·lumina l’equip.
El base murcià suma enguany la tercera temporada a l’entitat salouenca i ha assumit la responsabilitat de ser el veterà del planter. Martínez és el connector de Jesús Muñiz sobre la pintura, és qui habilita els triples de David Cuéllar i qui s’encarrega de donar oportunitats a la potència de Brehima Traoré, però també anota. De fet, el passat diumenge contra el Castelló va ser l’MVP salouenc amb 14 punts, 6 assistències i 19 de valoració.
La temporada passada, Martínez estava a l’ombra de Víctor Aguilar, amb presència sobre la pista, però amb un paper més secundari. Ara ha agafat les regnes de la titularitat amb convicció com un dels jugadors més destacats del planter. De fet, si l’equip va aguantar el torcebraç a l’anotació del Castelló va ser, en gran part, gràcies als espais que forçava el jugador i també al seu encert. D’aquesta manera, esdevé com un referent a la plantilla després de tres temporades a Segona FEB de la mà de Jesús Muñiz.
Cal millorar en defensa
El darrer cap de setmana el Salou va patir una derrota cruel el Castelló (97-106). Jesús Muñiz va destacar en el postpartit que «ens ha faltat ser més llestos en defensa. Hem pecat de falta d’experiència en situacions defensives i, a vegades, hem deixat al Castelló que encistelli massa fàcil. El partit se’ns ha fet llarg». El tècnic, però, va subratllar que «l’equip ha fet un esforç molt gran i no ha abaixat el cap. Em quedo amb això».
Rival directe i reencontre
Aquest diumenge el CB Salou es prepara per afrontar un duel clau amb doble incentiu. Els blaus visiten la pista del CB Zaragoza, equip que ha emulat l’inici salouenc amb una victòria en cinc partits. Jesús Muñiz va descriure el partit com «una autèntica final» i l’equip és conscient que és la millor oportunitat per aconseguir un nou triomf que aporti confiança a un nou projecte que vol consolidar-se a una dura categoria com és la Segona FEB.
Al duel hi ha un altre al·licient, perquè serà el retrobament amb Adrià Aragonès. El reusenc va ser un dels emblemes del CB Salou i, aquest estiu, va agafar les maletes direcció a Saragossa. Diumenge, però, s’interposarà en el camí d’un tècnic que el coneix bé.