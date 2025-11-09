CB Salou
Al CB Salou se li escapa de les mans la victòria a l’últim quart contra el Castelló (97-106)
Va ser un partit exigent i els salouencs no van mantenir el ritme anotador
A l’OCA Global CB Salou se li escapen de les mans les victòries. El conjunt de Jesús Muñiz va perdre ahir a casa contra el Castelló en tot un duel exigent a nivell anotador en el qual, a l’últim quart, els salouencs han cedit.
El Castelló havia arribat al pavelló Salou Centre preparat per a la guerra. Així va quedar demostrat amb un inici de partit potent amb un triple de Russell, però el Salou estava preparat per mantenir el torcebraç i, fins i tot Darien Jackson va posar el 23-21 al final del primer període.
El base continuava endollat a l’inici del segon període. De fet, ell mateix es va encarregar d’obrir una escletxa de 6 punts que va obligar el tècnic del Castelló a aturar el partit. Amb tot, el Salou no es mostrava encertat des de la línia de tres i, en canvi, els castellonencs sí. En la darrera jugada, des del tres, Tamayo va posar el 50-50.
A mesura que passaven els minuts, el partit castigaria menys les errades i, en aquest moment, va aparèixer el líder salouenc. Emilio Martínez va encistellar el triple que va obrir el camí i, posteriorment, va dedicar-se a repartir la pilota sempre buscant al seu escuder, David Cuéllar, també endollat des del triple. El tàndem va mantenir al Salou igualat i, fins i tot, per davant en l’electrònic a l’entrada a l’últim quart.
Va ser aquí quan la gasolina es va acabar. Dos minuts sense veure cistella va ser castigat pel Castelló amb la derrota, obrint un marge difícil d’aixecar que va acabar amb el 97-106 final i deixant al Salou amb un pam de nas i la sensació que la primera victòria a casa estava a tocar i se li ha escapat de les mans.