Iker Fernández, el jove del planter que s’ha fet gran al CB Tarragona
El base del filial és el tercer millor triplista del grup i ha agafat protagonisme en el seu primer any a la plantilla
El CB Tarragona ha aconseguit el seu millor inici de curs dels últims anys. L’equip funciona com un rellotge i es beneficia de les seves grans individualitats. En aquest punt ha entrat de ple el base Iker Fernández. El jove del planter ha fet un pas endavant convertint-se en un jugador important que ja decideix partits.
«No em sorprèn. Sempre he confiat en el talent jove i des que el vaig començar a entrenar vaig veure que té caràcter per convertir-se en un líder de grup en el futur», destacava el tècnic Toni Larramona. Ell ja el va incorporar a la dinàmica l’any passat a Segona FEB. Llavors era un recurs que jugava de mitjana 8 minuts per partit. Enguany, però, ha fet un pas endavant en responsabilitat disputant 21 minuts de mitjana.
«Sabia que tenia nivell per decidir partits, però potser no tan ràpid. És un jugador molt creatiu i vertical i, sobretot, molt descarat en el seu joc», apuntava Larramona. De fet, així ho va fer contra el Mataró per establir ell mateix un parcial de 8 punts que va facilitar el triomf. A més, destaca sobretot com a triplista. Fernández s’ha establert com el tercer millor llançador del grup amb una mitjana d’encert del 57%.
Fernández se situa com un engranatge més d’un CBT que suma més individualitats. «Hem de continuar treballant perquè hi hauran partits on no estarà tan encertat. Té una bona línia de projecció a seguir, vol millorar i té ambició sana, però també competència», deia Larramona.
En aquest punt, el tècnic destacava també que «el Jan Campeny és un dels millors de la categoria, i també esperem l’entrada de Tomás Kohan, un base més analític. Llavors, hi haurà una exigència molt alta per guanyar els minuts». De moment, Iker Fernández, com el CBT, està en un moment dolç a aprofitar per continuar creixent.