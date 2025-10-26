CBT
L’Ibersol CBT encadena la tercera victòria consecutiva davant el Boet Mataró (89-66)
La gran actuació d'Iker Fernández amb 16 punts va ser clau en el triomf cebetista
Tercera victòria consecutiva de l’Ibersol CBT davant del Boet Mataró, en un partit dominat de principi a fi pels de Toni Larramona, que amb aquest triomf es consoliden a la part alta de la classificació de la Tercera FEB amb un rècord de 3 victòries i 1 derrota. Les claus de la victòria han estat la consistència defensiva, el domini del rebot i la fluïdesa en atac, amb Iker Fernández i Dani Stefanuto com a principals referents d’una victòria coral, com demostra que 5 jugadors han acabat el partit en dobles dígits en anotació.
Una esmaixada de David Loras en pick & roll amb Iker Fernández obria el marcador i un primer parcial de 9-0 que culminava un tir obert de Dani Stefanuto provocant el temps mort visitant. La primera cistella dels del Maresme no arribava fins el minut 5, però els tarragonins no perdonaven i eixamplaven el forat fins al 17-2, amb Buscail beneficiant-se de la classe magistral d’Iker Fernández en la direcció ofensiva. El seu relleu a la posició de base, Jan Campeny, no baixava el nivell i connectava un triple només trepitjar la pista. Dos tirs lliures d’Ali Senghor portaven l’avantatge ja als 20 punts: 22-2, a 3 minuts per al final del primer quart. Un abisme que l’equip visitant maquillava amb una petita reacció al tram final del període, que es tancava amb un 26-11 per als de Toni Larramona.
El segon quart allargava la recuperació dels mataronins que amb un parcial de 4-9 es posaven a només 10 punts en 3 minuts (30-20), forçant el primer temps mort del tècnic local. Els del Serrallo es refeien amb una esmaixada de Marc Buscail, un cop de dits de David Loras, dos tirs lliures de Dani Stefanuto, una bomba i un triple de Jan Campeny i una acció individual d’Ali Senghor. Sense oblidar la consistència defensiva com a garantia per protegir el marcador (44-25, a 2 minuts per al descans). Un triple de David Loras estirava la diferència un altre cop fins als 20 punts i la primera part es tancava amb un 49-30 després d’una bomba d’Iker Fernández.
A la represa, intercanvi de cops inicial amb el rèdit estabilitzat. Fins que al minut 5, el Mataró baixava dels 15 punts amb un triple de Nogués i una cistella de Esono que els posava a només 10 punts. Després del preceptiu temps mort, els visitants seguien pressionant la barrera psicològica dels dos dígits, però Iker Fernández acudia al rescat: una penetració, un triple, un tir lliure i una safata del base del planter restauraven l’escletxa de la tranquil·litat: 66-48 al final del tercer quart.
El període definitiu arrencava amb el Mataró demostrant que encara no tirava la tovallola: 68-54. Però un triple i un tir de mitja distància d’Stefanuto i un triple d’Aleix Blázquez neutralitzaven l’últim intent dels del Maresme d’acotar-se al marcador: el 76-56 a falta de 6 minuts semblava decantar definitivament el partit per als locals. Els mataronins tornarien a posar-se fugaçment a 14 punts després d’encadenar dos triples i un tir de mitja distància, però una bomba des dels 6,75 d’Adri Duch a 2 minuts per al final dictava sentència ara ja si inapel·lable: 83-66. Els de Toni Larramona administraven la renda en els últims compassos -amb un altre tiple d’Adri Duch- i el partit es tancava amb 89-66.