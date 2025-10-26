El CB Salou cau contra un sòlid UPB Gandía (55-73)
El conjunt de Jesús Muñiz va corregir els errors en el tercer període
L’OCA Global CB Salou no va poder trenar la imbatibilitat de l’UPB Gandía. El conjunt valencià van castigar els errors dels salouencs per emportar-se el duel amb solidesa. El conjunt de Jesús Muñiz va reaccionar en el tercer quart, però la distància a remuntar era massa gran.
Una internada d’Eddy Sims va donar el primer avantatge al Salou en els primers minuts de partit, però un triple de Ferrando va igualar tot al 5-5 poc després. Aquest intercanvi de cops es va mantenir en els primers minuts, fins que van començar les pèrdues. El Gandía castigava cada error i desencert des de la línia de tres punts amb contundència. En qüestió de dues jugades el Gandia va posar un +9 a l’electrònic.
Aquesta tendència negativa es va mantenir al segon quart. Cada pèrdua minvava la confiança del conjunt local que, a més, veia el seu desencert des dels 6,75 metres. El Gandía no va perdonar i va obrir tot un forat abismal al marcador. Eddy Sims va trencar el gel al minut 4 del segon quart. Llavors, el Gandía ja havia posat 22 punts de marge. Tot sortia malament per al Salou, els tirs sortien cap a fora i el rebot era perdut i el duel va anar al descans amb un dolorós 19-44.
Reactivació
En el temps aturat, Jesús Muñiz va reactivar les peces i, a la represa, tot va canviar. Darien Jackson va pispar una pilota per després encistellar i liderar la reacció local. Emilio Martínez va aparèixer tot seguit, assistint a un Salou que només li faltava l’encert en el triple. Aquest va arribar gairebé a les acaballes a través d’un gran Darien Jackson.
Picant pedra, el Salou va arribar a l’últim quart només 12 punts per sota i es va quedar a punt de baixar dels 10. Aquesta amenaça va despertar el Gandía que va tallar en sec la projecció local per segellar la victòria contra un Salou que havia reaccionat bé, però tenia massa feina que rescatar.