Bàsquet
Invoga patrocinarà el sènior B masculí del CBT
Les noves equipacions es van presentar ahir al vespre
L’empresa de materials de construcció tarragonina Invoga i el Club Bàsquet Tarragona han arribat a un acord de patrocini per al sènior B masculí del CBT, que milita a la 1a Catalana i que passa a denominar-se Invoga CBT. La col·laboració s’ha presentat en un acte a les instal·lacions d’Invoga, a l’avinguda Vidal i Barraquer de Tarragona, amb la participació dels jugadors de l’equip, que han pogut estrenar les noves equipacions ja amb el logotip d’Invoga.
El propietari i gerent d’Invoga, Carlos Mansilla, ha posat en valor que «ens satisfà aportar el nostre gra de sorra al club, per la tasca que fan a nivell esportiu i social, i molt en particular a aquests jugadors joves que estan en un moment clau del seu desenvolupament i que esperem que se segueixin consolidant per arribar al primer equip».
Per la seva banda, la presidenta del Club Bàsquet Tarragona, Núria Grados, ha remarcat que «estem molt agraïts a Invoga pel seu suport» i ha recordat que «sempre diem que els nostres patrocinadors són alguna cosa més, són companys de viatge amb els que compartim una visió del que ha de ser l’esport, dels valors que fomenta i de l’impacte positiu que provoca a la nostra societat».