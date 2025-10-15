Bàsquet
Dani Stefanuto, l’anotador referent del CBT i de la Tercera FEB
L’aler ha començat el curs endollat amb 24 i 26 punts i és el màxim encistellador del grup
L’Ibersol Club Bàsquet Tarragona va assolir el passat dissabte la primera victòria de l’any i molta culpa la va tenir Dani Stefanuto. L’aler gallec ha encetat la temporada completament endollat. En els dos primers partits ha assolit un total de 50 punts, erigint-se no només en l’anotador referent dels cebetistes, sinó també de tot el grup de Tercera FEB.
Si un equip vol competir per la part alta de la Tercera FEB necessita fiabilitat. En definitiva, un jugador referent que agafi la responsabilitat anotadora i el club tarragoní l’ha trobat amb l’aler gallec. De fet, el cas d’Stefanuto ha sigut arribar i moldre. En la primera jornada ja es va posar l’equip a l’esquena per assolir 24 punts en 31 minuts. El seu encert va propulsar el club cebetista, assolint 10 de 13 tirs de camp, errant només un dels tres triples que va provar. La seva capacitat anotadora, però, no va ajudar a l’hora d’evitar la derrota a l’últim quart contra el Castelldefels.
Tant l’equip com ell van escarmentar de cara a la segona jornada i, de nou, va tornar a brillar per liderar l’anotació cebetista. El darrer dissabte, va assolir 26 punts, assolint un 10 de 19 de tirs de camp i un 5 de 6 tirs lliures, més que suficient per emportar-se la millor valoració del partit. L’encert és un punt principal del seu èxit, però també és l’esforç de tot l’equip en el pla de partit. Stefanuto és el referent en l’atac cebetista i tot l’equip treballa en oferir-li oportunitats i bons espais perquè busqui la cistella.
Pla preparat des de l’estiu
De moment, Stefanuto és el gran encert d’aquest mercat de fitxatges del club tarragoní. De fet, era el pla de Toni Larramona que fos el referent anotador de l’equip. «Stefanuto ja va demostrar al Serrallo del qual era capaç l’any passat a Segona FEB», apuntava Larramona quan es va anunciar el seu fitxatge aquest estiu.
El tècnic blau va definir Stefanuto com «un jugador molt sòlid i de rendiment immediat. Ja sabem el que ens donarà i tenim molt clar que és una peça clau. Ens aportarà aquesta solidesa a l’hora d’anotar i també la seva experiència, que fa que en els trams finals de partit no s’immuti ni senti pressió. És un anotador molt consolidat a la categoria».
Així doncs, el rendiment d’Stefanuto no és una sorpresa per al cos tècnic, però sí que és un punt positiu i refrescant que un jugador acabat d’aterrar fa uns mesos s’hagi adaptat ràpidament per assumir aquest rol i donar la primera alegria al pavelló del Serrallo.
Pròxim repte: Ibiza
Després d’aquests dos primers partits de lliga regular, el CB Tarragona té aquest dissabte un nou repte a domicili. El conjunt de Toni Larramona s’enfrontarà al Sa Real Ibiza un dels equips que han encadenat dues derrotes consecutives. El conjunt balear és un dels equips que més punts han rebut en aquests dos primers partits. Aquesta serà una nova oportunitat per a Stefanuto per a mostrar múscul i, to i que és difícil, mantenir el ritme anotador.