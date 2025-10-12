CB Tarragona
L’Ibersol CBT s'estrena al Serrallo amb una victòria de prestigi davant l’Hospitalet (69-61)
Dani Stefanuto va ser el màxim anotador i Iker Fernández va aparèixer en el moment clau per evitar la remuntada rival
L’Ibersol CBT va derrotar dissabte un dels favorits de la Tercera FEB, el Sandà CB L’Hospitalet, en el seu debut al pavelló del Serrallo aquesta temporada a la Tercera FEB. Els de Toni Larramona han executat a la perfecció el pla de partit davant d’un rival farcit de jugadors amb trajectòria a categories superiors. Victòria coral amb un Stefanuto estel·lar en l’anotació: els 26 punts de l’aler gallec, que s’afegeixen als 24 de la setmana passada a Castelldefels, confirmen l’encert del seu fitxatge i el postulen com un dels referents de la categoria.
Els locals sortien forts als primers minuts agafant un primer avantatge de 9-2. Amb Campeny molt incisiu, Duch encertant des del triple i Buscail dominant el rebot, els locals portaven la iniciativa. El guió estava clar: ritme molt alt en atac, contactes defensius i llegir i neutralitzar les situacions en les que l’Hospitalet podia treure rèdit del seu talent. Mica en mica, però, els visitants, amb un Nil Baqués omnipresent, equilibraven el marcador gràcies a la qualitat dels seus jugadors, fins tancar el primer quart amb empat a 17.
El segon era el de l’escapada dels blaus. La defensa blava guanyava en intensitat i asfixiava els atacs dels del Baix Llobregat, deixant-los en només 10 punts en aquest quart, portant-los a esgotar les possessions en diversos atacs. El domini del rebot i la verticalitat ofensiva permetien a l’Ibersol CBT anar fent forat fins deixar el marcador en un 38-27 al descans.
La fórmula del tècnic local havia demostrat que funcionava i els jugadors s’hi aferraven al tercer quart, més equilibrat, però que mantenia la renda blava. Amb tots els jugadors molt implicats en els ajustos defensius i sempre amb Stefanuto com a garantia ofensiva els del Serrallo resistien els embats d’un Hospi que es resistia a tirar la tovallola. Així les coses, el quart es tancava amb un 53-42 que mantenia una renda d’11 punts de cara al període decisiu.
Amb un equip del nivell de L’Hospitalet, els de Toni Larramona sabien que la victòria no seria un passeig militar. I no ho va ser: els visitants es van acostar en dues ocasions a 5 punts. Però els tarragonins es treien de sobre els fantasmes de la primera jornada, en la que el Castelldefels els va remuntar a l’últim quart un avantatge de 20 punts. Amb cops de geni de Loras o Senghor, l’equip va demostrar capacitat de resposta emocional i va saber gestionar els últims minuts per emportar-se la victòria. Menció especial en aquest tram per a Íker Fernández. El base de 19 anys, primera temporada amb plaça al primer equip després de dos anys pujant des del sènior B, va liderar l’Ibersol CBT i, amb dos triples, va segellar una victòria de prestigi.
L’entrenador, Toni Larramona, va posar en valor «una victòria que demostra que si seguim treballant com ho estem fent podem guanyar a qualsevol». «Som un equip en construcció, amb molts jugadors nous i joves de la casa, però anem pel bon camí», va explicar el tècnic, que considera que «la setmana passada vam tenir dos quarts d’un nivell altíssim, és molt positiu haver fet un pas més i ser consistents durant els quaranta minuts, la victòria és la conseqüència d’aquest progrés».