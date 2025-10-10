CB Tarragona
El CBT torna al Serrallo per jugar contra un dels candidats a l’ascens
Els blaus es presenten davant l’afició en un duel que enfronta talent de la casa amb jugadors experimentats
L’Ibersol CB Tarragona torna aquest dissabte al pavelló del Serrallo i ho farà contra i un dels candidats a l’ascens a Segona FEB, el CB L’Hospitalet. Tots dos equips s’han enfrontat innumerables vegades a Tercera FEB i també a Segona FEB, i també han sigut aliats en el passat, quan van permutar la plaça de la categoria de plata. Ara, es troben dos projectes que busquen estabilitat a la categoria i quelcom més.
El conjunt de Toni Larramona arriba amb sensacions diverses després de perdre la primera jornada. Els blaus van plantar cara a un dels equips potents de la categoria com el Castelldefels i va arribar a situar-se amb vint punts d’avantatge, però van desaprofitar l’avantatge en un darrer quart fatídic. En aquest punt, el tècnic cebetista va destacar que «em quedo amb la motivació dels jugadors i que van visitar la pista del Castelldefels amb el cap ben alt. Vaig veure un equip implicat i concentrat en la manera de jugar». A més, va afegir que «hem apostat per un equip jove i coses com la d’aquell partit poden passar. És un factor mental el que provoca els errors. Hi haurà més d’un equip i de dos capaços de remuntar partits pràcticament perduts i treballem per entrar en aquesta llista».
Malgrat ser una derrota amarga, va ser un partit que reforça una plantilla renovada i jove, però que també necessita la gasolina de les victòries per propulsar-se i continuar creixent. En aquest sentit, Larramona va apuntar que el que buscarà l’equip dissabte és «convèncer a la gent dubta que la cosa anirà bé i això ho hem de fer amb resultats i també mostrant la nostra identitat». Arguments els va mostrar contra el Castelldefels, amb un Dani Stefanuto mostrant múscul amb 24 punts anotats.
Després de dues temporades dures, dissabte el conjunt cebetista vol pressionar el reset contra un rival potent. L’Hospitalet aterra al Serrallo després de passar per sobre a l’Ibiza per 95-63. El tècnic cebetista espera un duel en el qual «L’Hospitalet sortirà fort per marcar territori. Són jugadors veterans i voldran espantar el planter amb un primer quart contundent». En aquest punt, va afegir que «durant la setmana he dit l’equip que no ens hem d’acovardir. Hem de ser valents, com ho van ser contra el Castelldefels, i apostar per les nostres virtuts».
S’incorpora Kohan
El CBT ahir va fer oficial el retorn del base Tomás Kohan. El jugador de 24 anys format a les categories inferiors del club torna a l’entitat després de ser clau en l’ascens del Reus Deportiu a Supercopa catalana. Amb tot, no podrà ser un reforç immediat, perquè en un dels primers entrenaments de blau va patir una fractura a la mà que el deixa fora de joc un parell de mesos.