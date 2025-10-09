Bàsquet
L'Ibersol CBT incorpora el base Tomás Kohan
El jugador s'ha format a les categories inferiors del club i ara torna a casa provinent del Reus Deportiu
L’Ibersol CBT ha incorporat el base Tomás Kohan, un jugador sorgit de les categories inferiors del club que torna a casa després d’haver assolit l’ascens a la Super Copa de Catalunya amb el Reus Deportiu sent un dels jugadors clau de l’equip.
Kohan té 24 anys, 1,78 d’alçada i va formar part de l’equip que la temporada 2022-23 va aconseguir l’ascens a la Segona FEB, quan ell era jugador del sènior B del Club Bàsquet Tarragona.
L’entrenador de l’Ibersol CBT, Toni Larramona, es mostra satisfet pel fitxatge d’un jugador «que és un molt bon director de joc i un gran tirador». Larramona creu que Kohan «es complementa perfectament amb els altres dos bases que tenim, que són perfils diferents». «Pel seu caràcter competitiu, pel seu compromís i la seva vinculació al club ens ha d’ajudar a forjar l’equip amb identitat en el que estem treballant des del primer dia de la pretemporada».
En aquesta línia, el jugador ha manifestat estar «molt content per l’oportunitat de tornar a casa en un projecte nou que és molt il·lusionant». El base creu que «estem assentant les bases d’un equip que és nou però que pot donar grans alegries a la nostra afició».
No obstant això, el debut de Tomás Kohan amb l’equip haurà d’esperar un parell de mesos, ja que en un dels seus primers entrenaments al Serrallo es va fer una fractura a la mà que requerirà d’aquest termini de recuperació.