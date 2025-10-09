CB Valls
El CB Valls es queda sense bases per lesió després de la primera jornada i un pot dir adeu a la temporada
Raül Neila, el màxim anotador de l'estrena, pot tenir els lligaments dels genolls trencats mentre que Pau Majoral pateix d'una lesió al turmell
El CB Valls ha començat la temporada amb un fort cop en el planter. El darrer cap de setmana els vallencs van guanyar per 83-79 al pavelló Joana Ballart contra el Sant Cugat, però el preu va ser elevat. Els bases Raül Neila i Pau Majoral es van lesionar i deixen a Miki Larraz sense efectius a la posició.
Segons ha comunicat el CB Valls, la situació més greu és la de Raül Neila. El base, que suma la tercera temporada a l'entitat, ha patit una lesió al genoll. Les primeres exploracions mèdiques apunten a un trencament parcial del lligament col·lateral i del lligament creuat anterior. Des del club indiquen que «es realitzaran més proves per determinar amb precisió l'abast de la lesió, però tot indica que Raül Neila es perdrà, amb molta probabilitat, el que resta de temporada».
Aquest és un cop molt fort perquè Neila era un dels referents anotadors del planter. El jove jugador disputava enguany la tercera temporada amb una línia de creixement constant. El darrer dissabte va ser el màxim anotador de l'encontre per part dels vallencs amb un total de 18 punts en 24 minuts, així que resulta una pèrdua important per a Larraz.
D'altra banda, Pau Majoral ha patit una lesió al turmell i des del club també indiquen que «està pendent de més proves per determinar l'abast de la lesió». L'entitat va desitjar «la ràpida recuperació als seus jugadors» i confia «afrontar els pròxims compromisos amb la màxima determinació malgrat els contratemps». El primer encontre sense bases serà aquest diumenge a la pista del Ciutat d'Inca Bàsquet.