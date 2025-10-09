CB Salou
El CB Salou continua encaixant noves peces i guanya en competitivitat
Darien Jackson va debutar dissabte i Eric Okenchi reforça el joc interior
L’OCA Global CB Salou va debutar el darrer cap de setmana amb derrota, però amb molt bones sensacions. El conjunt de Jesús Muñiz va competir fins al final contra el Benicarló per primera vegada amb una rotació acceptable a la banqueta i ahir van sumar encara més peces amb la incorporació de l’interior Eric Okenchi.
Aquest estiu el CB Salou va reconstruir la plantilla gairebé al complet. Jesús Muñiz comptava amb moltes noves peces, però havia de fer-les encaixar. Durant la pretemporada, això ha estat difícil perquè, entre lesions i problemes burocràtics, el conjunt salouenc va haver de competir gran part dels partits amb una curta rotació de 7-8 jugadors. «Això va suposar una càrrega de treball brutal, ara tenim més profunditat de banqueta i podem exigir a l’equip encara més», apuntava el tècnic Jesús Muñiz.
Encara sense CJ Barksdale per lesió i Gerónimo Villegas per problemes burocràtics, el conjunt salouenc va debutar dissabte donant 22 minuts al base Darien Jackson, que va ser arribar i moldre. «És un jugador que va mostrar la seva ambició i ganes des de la primera sessió de treball. Ha superat una lesió gravíssima i vol aprofitar aquesta oportunitat com ningú i això ho demostra en cada entrenament», destacava Muñiz.
L’últim en arribar és Eric Okenchi. Ahir es va fer oficial el nou pivot nord-americà amb ascendència nigeriana de 2,01 metres d’altura que aterra a Salou per reforçar el joc interior. «Necessitàvem més consistència en els rebots defensius. Ens donarà el que necessitem i ha vingut amb ganes de treballar», subratllava Muñiz.
Predisposició al treball
En la reconstrucció del CB Salou amb les noves peces hi ha un origen comú, molts jugadors veuen el CB Salou una oportunitat per fer-se notar a la Segona FEB i s’han posat a les ordres de Jesús Muñiz amb ganes de treballar. Molts, com el cas de Traoré, han fet el salt d’entrenar només a les tardes a gairebé doblar les sessions al conjunt salouenc, un sacrifici de tot el grup que fa que la millora es vegi partit rere partit.
Pendents de Del Cerro
El club ara està pendent d’Adrián del Cerro. El jove jugador va patir una lesió que el pot deixar fora de combat gran part de la temporada. «És una gerra d’aigua freda i és un jugador que aporta molt al grup», apuntava Muñiz, que, al seu temps destacava que des del club no esperen reforçar la posició amb més fitxatges, tot i que esperen primer a veure l’abast real de la lesió. De moment, amb una banqueta més profunda, el CB Salou s’estrena a casa aquest diumenge a les 17.30 h contra el Llíria.