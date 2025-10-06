Esports
Per què el CBT va jugar el seu primer partit de lliga amb la samarreta del revés?
Aquesta situació es va produir a causa d’una coincidència inesperada en el color dels uniformes
L’Ibersol CBT es va veure forçat a jugar amb les samarretes al revés en el partit disputat contra el CB Castelldefels, corresponent a la primera jornada de lliga. Segons ha informat el club, aquesta situació es va produir a causa d’una coincidència inesperada en el color dels uniformes.
El CBT explica que, d’acord amb la comunicació oficial de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) emesa el passat 27 de setembre, el CB Castelldefels havia de vestir de color lila, mentre que l’equip tarragoní jugaria amb uniforme rosa.
Tanmateix, en arribar al pavelló, el CBT va comprovar que l’equip local també anava vestit amb un uniforme de color rosa, fet que va generar un conflicte visual que impedia distingir correctament els jugadors d’ambdós conjunts.
Malgrat que l’error partia de la descripció facilitada per l’equip local, els àrbitres van decidir que fos el CBT el que disputés el partit amb la samarreta girada, com a mesura per permetre el desenvolupament del partit. Des del club han volgut aclarir que els equips de les categories FEB no estan obligats a desplaçar-se amb dues equipacions, ja que l’organització s’encarrega de preveure i evitar aquest tipus de coincidències.