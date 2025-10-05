Diari Més

El CBT desaprofita un avantatge de 20 punts i cau a Castelldefels (94-89)

Els blaus van dominar el partit des del segon quart i van patir una desfeta en un darrer quart per oblidar

El jugador del CBT, Ali Senghor durant una acció del duel.Guillo Dehon

L’Ibersol CB Tarragona va arrencar amb derrota el curs a la pista del Castelldefels. Els tarragonins van desaprofitar un avantatge de 20 punts a l’últim quart després d’haver dominat el duel des del segon període. Els últims minuts inspirats del veterà Eric Mañes van acabar col·lapsant els del Serrallo, que, desencertats en atac i tous en defensa, no van treure profit a la bona feina que havien fet els dos quarts anteriors.

Els primers minuts van ser d’intercanvi de cops, amb Stefanuto, Buscail i Duch liderant l’atac dels tarragonins fins que el joc en transició i l’encert exterior dels locals els permetia obrir un primer forat (16-9). La defensa blava feia aigües i els del Baix Llobregat van tancar el període amb un 30-21.

El segon quart va iniciar amb la mateixa inèrcia, fins que Dani Stefanuto va dir prou. Tres llançaments de mitjana distància de l’aler gallec escurçaven distàncies i una acció de David Loras al pal baix posaven els tarragonins a 6 punts. Toni Larramona va establir una defensa de zona que se li indigestava al Castelldefels. En aquesta dinàmica, Buscail empatava el duel i els blaus van anar al descans amb un 40-46.

Els cebetistes van sortir endollats al tercer quart i com donant cops de martell a l’enclusa, van aguantar el marcador cada vegada més. Un triple de David Fernández va tancar el tercer període amb un contundent 56-73.

A l’inici de l’últim quart, Sefanuto va anotar un triple que posava el +20 a l’electrònic. Semblava el cop de gràcia, però només va ser l’inici del malson cebetista. El Castelldefels es va refer jugant a tomba oberta i va ser capaç de retallar fins als 63-76. Van saltar les alarmes a la banqueta tarragonina, però tocava patir, perquè un 2+1 d’Eric Mañes posava el +10 per als blaus, però en una dinàmica inaturable per als locals.

El partit va embogir. El CBT estava forçat a actuar i David Fernández i Adrià Duch ho van fer anotant dos triples, però van ser insuficients per enfonsar el rival. Eric Mañes es va posar l’equip a l’esquena i, ell sol, va reduir l’avantatge blau als 5 punts quan faltaven dos minuts per al final. Els nervis es van instaurar entre les files tarragonines i Duch va errar dos tirs lliures i Mañes no va perdonar per posar l’empat a 88 a falta d’un minut. El partit tornava a començar, però el Castelldefels va estar endollat i el CBT ho va fallar tot per acabar el duel amb el 94-89 final.

