El CBT desaprofita un avantatge de 20 punts i cau a Castelldefels (94-89)
Els blaus van dominar el partit des del segon quart i van patir una desfeta en un darrer quart per oblidar
L’Ibersol CB Tarragona va arrencar amb derrota el curs a la pista del Castelldefels. Els tarragonins van desaprofitar un avantatge de 20 punts a l’últim quart després d’haver dominat el duel des del segon període. Els últims minuts inspirats del veterà Eric Mañes van acabar col·lapsant els del Serrallo, que, desencertats en atac i tous en defensa, no van treure profit a la bona feina que havien fet els dos quarts anteriors.
Els primers minuts van ser d’intercanvi de cops, amb Stefanuto, Buscail i Duch liderant l’atac dels tarragonins fins que el joc en transició i l’encert exterior dels locals els permetia obrir un primer forat (16-9). La defensa blava feia aigües i els del Baix Llobregat van tancar el període amb un 30-21.
El segon quart va iniciar amb la mateixa inèrcia, fins que Dani Stefanuto va dir prou. Tres llançaments de mitjana distància de l’aler gallec escurçaven distàncies i una acció de David Loras al pal baix posaven els tarragonins a 6 punts. Toni Larramona va establir una defensa de zona que se li indigestava al Castelldefels. En aquesta dinàmica, Buscail empatava el duel i els blaus van anar al descans amb un 40-46.
Els cebetistes van sortir endollats al tercer quart i com donant cops de martell a l’enclusa, van aguantar el marcador cada vegada més. Un triple de David Fernández va tancar el tercer període amb un contundent 56-73.
A l’inici de l’últim quart, Sefanuto va anotar un triple que posava el +20 a l’electrònic. Semblava el cop de gràcia, però només va ser l’inici del malson cebetista. El Castelldefels es va refer jugant a tomba oberta i va ser capaç de retallar fins als 63-76. Van saltar les alarmes a la banqueta tarragonina, però tocava patir, perquè un 2+1 d’Eric Mañes posava el +10 per als blaus, però en una dinàmica inaturable per als locals.
El partit va embogir. El CBT estava forçat a actuar i David Fernández i Adrià Duch ho van fer anotant dos triples, però van ser insuficients per enfonsar el rival. Eric Mañes es va posar l’equip a l’esquena i, ell sol, va reduir l’avantatge blau als 5 punts quan faltaven dos minuts per al final. Els nervis es van instaurar entre les files tarragonines i Duch va errar dos tirs lliures i Mañes no va perdonar per posar l’empat a 88 a falta d’un minut. El partit tornava a començar, però el Castelldefels va estar endollat i el CBT ho va fallar tot per acabar el duel amb el 94-89 final.