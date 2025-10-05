CB Salou
El CB Salou cau a l’últim quart en un partit disputat contra el Benicarló (83-78)
El conjunt salouenc va mostrar millores, però va patir la baixa rotació
L’OCA Global CB Salou no va poder encetar el curs amb bon peu i va caure per 83-78 contra el Benicarló. El conjunt de Jesús Muñiz va mostrar signes de millora i va protagonitzar un partit disputat que es va allargar més de dues hores. Els dos equips van castigar-se els errors amb contundència, canviant-se la iniciativa a l’electrònic fins que al conjunt salouenc se li va acabar la gasolina en el darrer quart.
Brehima Traoré va generar el primer avantatge salouenc amb el 5-8, però el Benicarló no va trigar gaire en contestar amb un triple d’Haro. Els valencians van guanyar el primer duel d’encerts del partit i poc a poc, càstig rere càstig als fallits atacs salouencs, el primer quart va acabar amb una esmaixada d’Obiekwe per posar el 23-16. En l’inici del segon quart, els locals van posar el +10, una diferència perillosa. Qualsevol error més significaria trencar el partit, però els salouencs no es van deixar anar.
En un tres i no res van empatar el partit. Dos triples de Cajelli i Joaquin Sánchez que Emilio Martínez va salpebrar la jugada pispant una pilota ràpida perquè Sánchez posés el 29-27. Aquest va ser l’inici d’una batalla d’encerts que va deixar el marcador igualat a 39 al descans.
A la represa, la dinàmica es va mantenir, però amb menys encert. Els dos equips tenien dificultats per anotar i es carregaven a faltes, però cap dels dos equips van aprofitar els tirs lliures. Al final del tercer període, dos errors visitants van provocar que els locals agafessin avantatge, però Sims va anotar el triple de l’esperança a l’últim segon.
El Salou necessitava reactivar-se i Antonio Morales va aparèixer amb dos triples per igualar el marcador, però ell mateix va errar i va ser expulsat amb la cinquena personal a cinc minuts del final. Sense ell, el Salou va defallir, la seva baixa rotació els va deixar sense gasolina i van acabar caient pel 83-78 final.