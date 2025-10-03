CB Salou
El CB Salou posarà la primera pedra a la lliga contra el Benicarló
Els de Jesús Muñiz han tingut una pretemporada accidentada per la manca d’efectius
L’OCA Global CB Salou enceta aquest diumenge el seu camí a la Segona FEB a la pista del Benicarló. El conjunt entrenat per Jesús Muñiz posarà la primera pedra d’una temporada que s’afronta amb un equip reconstruït amb vuit fitxatges, però s’esperen dos més.
De moment, el conjunt de Muñiz ha completat una pretemporada accidentada amb la participació a la Lliga Catalana i la Copa Espanya, però que ha servit per agafar rodatge. De fet, en cap dels partits disputats els salouencs han pogut gaudir de més de 7-8 efectius en la rotació.
Després del darrer partit de la Copa Espanya, Jesús Muñiz va valorar la pretemporada «com un 10 en sacrifici, compromís i predisposició dels jugadors. Encara estem lluny del nivell que volem arribar, però estem treballant amb jugadors amb poca experiència a la categoria i cada setmana de la pretemporada hem vist millores sobre la pista».
De moment, en aquest trema de pretemporada qui ha destacat és el fitxatge Brehima Traoré. El jugador, que va fer el salt de Supercopa catalana, ha mostrat que és un diamant en brut i ha destacat per la seva facilitat en l’anotació, acumulant més de 20 punts per partit. Amb tot, Muñiz va destacar que «continuem treballant per fer-nos més fort en atac i en defensa, no podem dependre cada duel de Brehima».
Aquests darrers duels de pretemporada han comptat amb les absències de Barksdale, Kristian Mendes i Antonio Morales per lesió, així com de Gerónimo Villegas per problemes burocràtics. En el darrer partit contra el Huesca va debutar Juan Martín Cajelli i s’espera que de cara a diumenge es pugui comptar també amb el base Joaquín Sánchez. Pel que fa a aquest darrer fitxatge, el tècnic salouenc va apuntar que «ens aportarà verticalitat i més moviment a la pista». S’espera que el CB Salou es reforci amb dos homes més per completar la plantilla.
Fa setmanes que Jesús Muñiz s’ha posat la granota de treball per solidificar un projecte que en els darrers dos cursos han assolit el play-off d’ascens i, diumenge, es posarà la primera pedra contra el Benicarló.