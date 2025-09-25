Bàsquet
El CB Salou fitxa el base Joaquín Sánchez, que arriba de l’Argentina
És un jugador elèctric, que destaca per la visió de joc
El Club Bàsquet Salou continua donant forma a la seva plantilla i ha fet oficial la seva vuitena incorporació: Joaquín Sánchez. El base arriba procedent del Jujuy Básquet, equip de la lliga argentina. Segons explica el club salouenc, és un base molt elèctric, amb capacitat per jugar tant de 1 com de 2, que destaca per la seva velocitat, visió de joc i talent ofensiu. Unes característiques que han d’ajudar a millorar els registres ofensius de l’equip.
La primera oportunitat per veure Sánchez en acció pot ser aquest diumenge, a les 17:30 hores, contra el Lobe Huesca la Magia. Serà el darrer enfrontament de la Copa Espanya per als de Jesús Muñiz, que acabaran la seva participació jugant a casa.
El passat cap de setmana els salouencs van caure per 87 a 69 a la pista del CB Zaragoza, en un partit on sempre van anar per darrere al marcador. En el primer partit de la Copa, el CB Salou va perdre contra el Sol Gironès Bisbal Bàsquet per un resultat molt més ajustat: 76 a 81.
Última setmana
El partit contra els d’Osca serà l’últim abans de l’inici d’una nova temporada dels salouencs a Segona FEB. L’estrena oficial serà contra a la pista del Maderas Sorli Benicarló el diumenge 5 d’octubre a les 18 hores. Una nova temporada il·lusionant.