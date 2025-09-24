Bàsquet
Més de 15.000 persones gaudeixen del millor bàsquet català a Tarragona
Les lligues catalanes ACB i Femenina van fer vibrar el Palau d'Esports Catalunya entre el 17 i el 21 de setembre
Més de 15.000 persones van passar pel Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona per viure en directe el millor bàsquet català amb la 46a Lliga Catalana ACB i la 37a Lliga Catalana Femenina, superant les xifres registrades en les anteriors edicions. L'equipament esportiu de la ciutat, entre els dos grans esdeveniments, ha acollit una desena de partits de màxim nivell esportiu.
Aquest dimecres fa just una setmana que començava la Lliga Catalana ACB amb la presència de Barça, BAXI Manresa, Joventut Badalona, MoraBanc Andorra, Bàsquet Girona i Hiopos Lleida. I dissabte 20 de setembre el Palau d'Esports Catalunya acollia, per primera vegada a la història, la Lliga Catalana Femenina amb el Cadí La Seu, el Joventut Badalona i l'Spar Girona.
«Tarragona s'ha tornat a convertir en l'epicentre del bàsquet català i aquest cop ho ha fet tant en categoria masculina com femenina», ha manifestat el conseller d'Esports i Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, qui ha destacat que es tracta «d'una edició amb rècord de públic que ha estat un èxit gràcies al treball conjunt entre administracions i entitats».
Aquesta ha estat la tercera vegada que el Palau d'Esports Catalunya acull la Lliga Catalana ACB i la quarta que la competició se celebra a la ciutat de Tarragona. Pel que fa a la Lliga Catalana Femenina, ha estat la quarta ocasió en què la demarcació de Tarragona és l'escenari d'aquesta competició.