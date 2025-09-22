Lligues catalanes
El millor bàsquet diu adeu fent vibrar el Palau
Gironins i manresans van fer seu el pavelló per celebrar les victòries dels seus equips
El color que va regnar ahir al Palau d’Esports de Tarragona va ser el vermell. No tant per la seva representació en la grada, com perquè l’Spar Girona i el BAXI Manresa es van proclamar campions de la Lliga Catalana masculina i femenina. D’altra banda, la marea verd-i-negra del Joventut de Badalona que va dominar les graderies va haver de marxar trista després de veure com els seus dos equips queien en les dues finals.
El Palau té fam de bàsquet de primer nivell, això és evident i a Tarragona, malauradament, encara estem lluny de poder protagonitzar tardes com aquesta. Els tarragonins només van poder gaudir de l’espectacle mentre que gironins, manresans i badalonins feien vibrar l’equipament. Des de la Federació Catalana es va deixar la porta oberta de tornar a la ciutat, però, de moment, ahir el Palau va poder gaudir per un últim cop de jugadors amb passat a l'NBA, com és el cas de Ricky Rubio.
A la final femenina, va ser l’afició gironina qui es va fer valer. El partit va ser tota una festa a la graderia, que va tenir final feliç per als de vermell, mentre que les samarretes verd-i-negres es multiplicaven amb el pas dels minuts. La transició va ser evident. A tot arreu regnava el verd i el negre, amb un únic reducte vermell dels aficionats del BAXI Manresa que eren una minoria sorollosa. Els decibels es van incrementar a mesura que avançava el partit. Els manresans sempre confiats en el seu equip, que duia l’avantatge, mentre que els del Joventut empenyien el seu equip i rugien cada vegada que Ricky Rubio agafava la pilota.
El partit es va igualar a l’última possessió, però finalment van ser els de vermell qui van poder celebrar-ho. Fins aquí va arribar una setmana de bàsquet de primer nivell i un Palau que ha fet goig. Ara falta que ho faci amb els de blau i els de lila.
L’Spar Girona es proclama campió de la Lliga Catalana al Palau
L’Spar Girona va regnar ahir al Palau d’Esports Catalunya convertint-se en el campió de la Lliga Catalana Femenina per primera vegada a Tarragona. El conjunt gironí va passar per sobre de les seves rivals, però la igualtat va restar en els primers minuts. Això sí, aquests minuts disputats van acabar tan bon punt la pivot Coulibaly va actuar. La jugadora del Girona era imparable i va deixar el seu equip 22-31 al final del primer període. Aquesta diferència no a fer més que incrementar-se al segon quart amb un parcial de 12-28. La segona meitat va tenir un altre ritme, una gestió de minuts perquè el Girona celebrés amb calma el títol fent gaudir als seus aficionats.
El Manresa s’imposa al Joventut de Ricky Rubio i es proclama campió
El BAXI Manresa és el nou campió de la Lliga Catalana ACB al Palau d’Esports de Tarragona. El conjunt de Diego Ocampo es va imposar al Joventut de Badalona de Ricky Rubio i va aigualir-li la festa als milers de badalonins que van ser presents a les graderies amb una gran majoria. Els manresans van dur el ritme del partit gràcies a un bon primer quart. El Joventut va treballar per igualar el marcador, però sempre que ho aconseguia, el Manresa responia. El partit va ser ajustat i el Badalona va tenir la pròrroga amb un triple final que Dekker va errar.