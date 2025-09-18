Lliga Catalana ACB
Comença la festa del bàsquet català
El Palau d’Esports va tornar a vibrar aquest dimecres amb un esport que li queda com un guant
El Palau d’Esports torna a vestir-se de gala. El bàsquet li queda com un guant a la infraestructura tarragonina que, des d’ahir fins al diumenge, viurà cada dia del bàsquet del millor nivell masculí i femení.
Ahir, Lleida i Manresa i Andorra i Barça van oferir els primers partits de la Lliga Catalana ACB, un primer tast d’intensitat sobre la pintura davant d’un públic que es va fer notar. Les grades es van tenyir de vermell i lila per donar suport a Manresa i Lleida en el partit d’estrena de la competició. Els aficionats dels dos equips no van dubtar desplaçar-se cap a Tarragona. Els aficionats arribaven ben preparats, no només pels megàfons, botzines i instruments per fer soroll, sinó també per uns vanos que eren necessaris amb el pas de les hores. Això sí, la intensitat va créixer al vespre en el segon partit que enfrontava l’Andorra contra el Barça. Bàsquet de primer nivell a l’abast del territori. Dissabte serà el torn per al bàsquet femení amb la Lliga Catalana Femenina que s’estrena enguany a la ciutat i, diumenge, la gran final espera els seus competidors.
El Manresa dona corda al Palau amb un triomf contra el Lleida
El Baxi Manresa i el Hiopos Lleida van estrenar ahir el Palau d’Esports a la Lliga Catalana amb un duel d’alt dinamisme. Malgrat que els dos equips es troben en plena preparació, no es van guardar cap arma en un partit emocionant en el qual el Manresa va acabar aixecant l’avantatge lleidatà al tercer quart.
Les coses no van començar bé per als de Diego Ocampo. L’extècnic del CBT va veure que, malgrat el 0-5 inicial, un triple de Sanz completava un parcial de 12-0 que va donar ales als lleidatans. Després del temps mort requerit pels manresans, el partit va agafar un ritme frenètic que el Lleida va tancar amb un triple de Batemon al final del primer quart per posar el 27-20.
El partit va canviar en el segon quan, poc a poc, el Manresa va capgirar el marcador amb un triple d’Álex Reyes. Aquest va engegar un intercanvi de cops que va acabar amb un duel igualat a 47 punts al descans. A la represa, el Manresa va sortir amb més força i van imposar la seva llei amb un tercer període de 16-29 de parcial que els va permetre gestionar el triomf en el darrer quart.
El Barça fa gaudir el Palau en la victòria contra l’Andorra
El Barça de Joan Peñarroya va oferir ahir un bon espectacle en la seva victòria contra el Morabanc Andorra per 81-90. El conjunt blaugrana va encetar la competició catalana en la qual defensa el títol amb un Kevin Punter destacat amb 16 punts.
El conjunt blaugrana causava expectació al Palau d’Esports Catalunya de l’Anella Mediterrània. Ningú es va voler perdre l’estrena de l’equip de Joan Peñarroya i l’expectació va ser màxima a l’inici del primer període. La primera del duel la va fer Willy Hernangómez, un jugador que aquest mateix estiu va participar en l’Europeu amb la selecció. El Morabanc Andorra, però, va donar guerra als barcelonins i, amb un triple de Shannon Evans van posar un 7-6 que va precedir un primer quart ben intens que hauria acabat en empat si no fos pel triple de Kevin Punter.
El nord-americà va donar sentit a un Barça que, a poc a poc, va anar agafant ritme. En un vist i no vist, els blaugrana van assolir un parcial de 8 punts que posava un bon avantatge contra els andorrans. La igualtat del primer quart es va esfumar per complet i, fins i tot, el coixí es va fer més ampli per anar al descans amb deu punts de marge amb un Tomas Satoransky encertat en els minuts finals.
L’avantatge en el marcador va permetre luxes als blaugrana i Joan Peñarroya va fer debutar al jove Nikla Kusturica. L’aler serbi va batre un rècord blaugrana en convertir-se en el jugador més jove en debutar amb el club en partit oficial amb 16 anys, 4 mesos i 17 dies. Aquesta xifra es podria batre en aquest mateix torneig si Peñarroya dona l’oportunitat al prometedor Mohamed Dabone, jugador de 13 anys i 2,10 metres d’alçada.
Els blaugrana també van tenir els seus errors i les pèrdues de pilota van permetre a l’Andorra somiar amb la remuntada. Shannon Evans, amb 22 punts i 60% d’encert en els triples va donar motius, però que el Barça va saber gestionar per acabar mantenint l’avantatge en el marcador al final del partit.