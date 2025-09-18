Cambrils
El CB Cambrils juga per primer cop a la història al Campionat Catalunya Preferent femení
El cadet de primer any va sumar el primer triomf diumenge contra l'Andorra
El Club Bàsquet Cambrils té enguany, per primera vegada a la seva història, un equip femení al Campionat de Catalunya Preferent. Concretament, és el cadet A entrenat per Pau Rueda i Ovidi Pastor.
«Això s’ha aconseguit amb el treball de molts anys i amb el compromís d’un grup d’alt nivell i unes famílies motivades», destacava el president del club, Francesc Canaldas. Des de l’entitat s’ha apostat des de fa anys en el bàsquet femení i compta amb equips en totes les categories. Enguany, les cadets competeixen contra equips d’alt nivell de tu a tu, amb bons desplaçaments cada setmana. «Des de fa anys teníem jugadores talentoses per a la categoria, però som un club prudent. No hem decidit pujar fins no tenir un equip sòlid i equilibrat. Ens agrada treballar amb garanties i no pujar equips a categories sabent si podran competir o no», subratllava el president.
Les cambrilenques van sumar el darrer cap de setmana la primera victòria contra el Morabanc Andorra a domicili per 62-67, un triomf que dona confiança un projecte que, tot i que es va haver d’estrenar a Vila-seca per les obres del pavelló, espera jugar a casa aviat.