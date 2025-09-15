TGN Bàsquet
El TGN Bàsquet fitxa Sergio Manzano com a nou entrenador per al seu projecte de LF-2
El tècnic té experiència a la categoria i també a la LF Challenge i suplirà Òscar Pedroche
El TGN Bàsquet ja ha trobat un nou entrenador per a dirigir l'equip que enguany jugarà a la Lliga Femenina 2. Sergio Manzano serà l'encarregat d'agafar les regnes de l'equip tarragoní després que Òscar Pedroche abandonés la banqueta abans de començar.
Manzano (14/9/1981) és un tècnic amb molta experiència a Lliga Femenina 2 i també a Lliga Femenina Challenge (aquesta última està per sobre de la Lliga Femenina 2, sent la segona màxima categoria del bàsquet estatal).
El tècnic barceloní ha fet tota la seva carrera a les banquetes en dos clubs, Joventut Les Corts i Lima Horta. Al Joventut Les Corts, Manzano hi va arribar als 14 anys com a jugador i en va sortir als 34. Allí, com a entrenador, va dur l'equip a Lliga Femenina 2, categoria que va disputar durant dues temporades 2016-2018 (anteriorment, el Joventut les Corts dirigit per Manzano havia aconseguit l'ascens a aquesta lliga dues vegades, però hi va renunciar per motius econòmics). En aquelles temporades no existia la Lliga Femenina Challenge, així que la Lliga Femenina 2 era aleshores la segona categoria del bàsquet estatal.
Amb el Lima Horta, Manzano ha estat l'entrenador des de la temporada 2018/2019 i fins a la campanya passada. En el seu primer curs en aquell club, Manzano va dur el Lima Horta fins a la sisena posició de la lliga regular en el grup A de Lliga Femenina 2. En la temporada 2019/2020, el Lima Horta va acabar cinquè del grup B i en la 2020/2021 el conjunt barceloní va arribar a la fase de quarts de final (després de quedar segon del seu grup) en una competició, la Lliga Femenina 2, que tenia tres grups i un total de 42 equips. Va ser el curs previ a la posada en marxa de la Lliga Femenina Challenge, categoria on va jugar el Lima Horta.
Decidit
Manzano assegura que ha decidit fitxar pel TGN Bàsquet perquè creu que és un projecte amb «bones perspectives» i que suposa una «bona oportunitat per a tots», referint-se al club i a ell mateix. «Crec que allò que m'han explicat els responsables del club no són només paraules, sinó que s'acompanyen de fets. Hem de fer petites passes en una competició que és nova per a l'entitat», diu Sergio Manzano.
El nou tècnic del TGN Bàsquet admet que el primer que ha de fer és conèixer en profunditat la plantilla que haurà de dirigir a partir d'ara —coneix a la base Anna Terrón perquè la tarragonina havia fet alguna post temporada amb el Lima Horta—.
Manzano tindrà menys d'una setmana per a preparar l'equip de cara al seu segon partit oficial del curs, després que en el primer, a la Lliga Catalana Femenina 2, el TGN Bàsquet derrotés el Viladecans en un partit on el primer entrenador de l'equip va ser el vicepresident del club, Iñaki Liarte (72-65).