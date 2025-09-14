El partit
L’OCA Global CB Salou cau amb honor contra el Bisbal Bàsquet a la Copa Espanya
Els salouencs van mostrar un bàsquet compacte malgrat la poca rotació
L’OCA Global CB Salou va caure amb honor contra el Bisbal Bàsquet en el primer partit de Copa Espanya. En tres dies, el conjunt de Jesús Muñiz va mostrar una millora important respecte al duel contra el Mataró, malgrat conservar els problemes d’una curta rotació per manca d’efectius.
Els de Muñiz van sortir més ordenats. Emilio Martínez comandava l’equip i es va encarregar de posar el 7-4 inicial. Amb tot, el Bisbal no es va fer enrere i, sent poderós en el rebot, va capgirar el marcador abans que un triple de Cuéllar posés el 12-12.
Les individualitats de Cledjo, amb un alley-oop i un triple de Renane van valdre als gironins per agafar el primer avantatge del partit. A més, aquest es va agreujar amb el pitjor final de període possible: pèrdua i triple de Valera per al 19-26.
El Salou va sortir amb la idea de retallar distàncies amb tirs exteriors. Dit i fet, els locals van guanyar bona circulació de pilota amb el suport del debutant Pol Saló i es van posar a provar amb els triples. Els dos primers no van entrar, però el tercer de Traoré va encendre la metxa. El festival d’encerts local sumat als desencerts del Bisbal va deixar el 43-40 al descans.
Amb només 8 homes disponibles, la gestió dels minuts de cada jugador era clau. La igualtat es va mantenir fins que Mikhailov i Torrent van posar el 58-63 al final del tercer quart.
El Salou no es va rendir. Martínez va dirigir l’orquestra i, poc a poc, amb accions de qualitat amb Del Cerro i Saló, quedar-se a un punt de la remuntada. Amb aquest 76-77 agònic va morir el partit, perquè amb un error final salouenc el Bisbal va posar el 76-81.