CBT
El CBT cau contra el Mollerussa i queda eliminat de la Lliga Catalana (66-94)
Els tarragonins van anar a remolc durant tot el partit en la seva estrena al Serrallo
Un mal Ibersol CBT ha perdut de manera clara al Serrallo davant del Mollerussa per 66 – 94. Aquesta derrota, sumada a la del passat dijous a la pista del Valls, deixa els de Toni de Larramona fora de la Lliga Catalana de 3a FEB. Els del Pla d’Urgell, molt més rodats que els tarragonins, han estat molt superiors durant tot el partit, que ha quedat ja molt decantat al segon quart.
Els primers minuts eren ja de domini del Mollerussa gràcies a una bona circulació de pilota, el joc en transició i el domini del rebot ofensiu. Els visitants imposaven el seu pla de partit davant un CBT que trigava en afinar automatismes. Mica en mica, però, els tarragonins retallaven el forat inicial que havia arribat a ser de 10 punts fins tancar el quart amb un 17-23 que tapava les vies d’aigua obertes en alguns moments del primer període.
A l’inici del segon quart, un parcial de 4-0 posava el CBT a només 2 punts, però l’encert des de la llarga distància i, un altre cop, el rebot ofensiu tornaven a donar al Mollerussa una escletxa significativa: 23-33 al minut 5. L’encert de Dani Stefanuto i Adrià Duch, amb dos triples, permetien tornar a acostar-se als del Serrallo (28-33 al minut 5). Però els del Pla d’Urgell responien també des dels 6,75 i l’intercanvi de cops els afavoria, gràcies també a les pèrdues dels locals, que propiciaven els contraatacs dels lleidatans. En el tram final de la primera part, la defensa blava no era capaç d’aturar les penetracions a cistella dels visitants i es desencadenava una sagnia que portava el marcador al descans a un contundent 33-50.
El segon temps arrencava amb la mateixa dinàmica i el Mollerussa s’enfilava en només un minut per sobre dels 20 punts: 33-54. Després d’uns minuts en que el CBT semblava tocat i enfonsat, petita reacció dels locals que es posaven a 14 punts després d’un triple d’Aleix Blázquez. Un miratge. De seguida el Mollerussa tornava a prémer l’accelerador i la nova estirada deixava el partit sentenciat al final del tercer quart, amb un dolorós 48-75.
Els 30 arribaven només començar l’últim quart amb un triple del Mollerussa. D’aquí fins al final, un tràmit amb els visitants jugant a plaer i els de Toni Larramona intentant maquillar el resultat amb més voluntat que encert fins el 66-94.