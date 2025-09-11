CB Salou
L'OCA Global Salou cau contra la UE Mataró i es queda sense Lliga Catalana (76-96)
Els salouencs es van mostrar desdibuixats en defensa i ho van pagar
L’OCA Global CB Salou es queda sense Lliga Catalana després de caure per un contundent 76-96 contra la UE Mataró. Els de Jesús Muñiz es van mostrar desdibuixats en defensa, fet que els va condemnar a l’electrònic durant tot el partit, arrossegant una butxaca de fins a més de 30 punts de distància que va ser impossible de remuntar.
El duel es va complicar des de l’arrencada. El conjunt del Maresme va encetar el partit amb un favorable 2-10 que obligava els salouencs a prémer l’accelerador. Amb tot, ahir no va ser el dia dels blaus. Els salouencs pecaven de manca d’encert en els seus atacs i el Mataró no perdonava cap transició, una dinàmica que va anar creixent durant el duel. No era només la definició, sinó que els de Muñiz també eren fràgils en defensa, deixant massa facilitats al Mataró per accedir sota la cistella. Poc a poc, càstig a càstig, el marcador es va ampliar a un dolorós 14-23 al final del primer quart.
Al segon quart la situació es va agreujar. Els salouencs no van anotar fins al minut quatre i, llavors, el Mataró ja portava 20 punts d’avantatge. Una diferència que va ser devastadora per a un equip que fa poc més d’una setmana que entrena.
El descans no va ser suficient per reactivar el Salou. La dinàmica d’errar en atac i no poder tancar la defensa va enllestir el partit en el tercer quart. Més alliberats, els salouencs van maquillar el resultat en el darrer quart amb un Eddy Sims que va destacar des del tir exterior i Traoré que va mostrar la seva cara més anotadora. El Salou es queda sense lliga catalana i Muñiz amb feina al davant.