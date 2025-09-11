TGN Bàsquet
El TGN Bàsquet s’estrena al Palau amb una victòria contundent (72-65)
Iñaki Liarte va ser l'entrenador de manera provisional
El TGN Bàsquet es va estrenar en el Palau d’Esports Catalunya per la porta gran. Les liles van superar el Viladecans amb un contundent 72-65 en el primer partit de Lliga Catalana. L’equip tarragoní, amb un grup jove format de la casa, tres reforços i el vicepresident Iñaki Liarte com a entrenador de forma provisional van mostrar caràcter per emportar-se el duel a la pròrroga.
Lluny de mostrar nerviosisme per un partit que suposava l’estrena de la temporada, l’atreviment del jove equip tarragoní va ser la seva millor arma. El TGN Bàsquet va passar per sobre del seu rival en els primers deu minuts. Una defensa molt intensa deixava el Viladecans sense idees, mentre que les liles sumaven amb molta facilitat, deixant el duel 28-17 en el primer quart. El guió es va mantenir a la represa, però es va sumar la mala notícia de la lesió del fitxatge Mackeeley Shantz, que no va poder continuar al segon temps.
El Viladecans va aprofitar el cop d’efecte del descans per aixecar el partit en el tercer període, però Andrea Sisniega va aparèixer per sostenir les liles amb els seus 20 punts i forçar la pròrroga. En el temps afegit, les tarragonines van regnar per segellar el 72-65 definitiu.