CB Valls i CBT: el derbi
El CB Valls s’emporta el derbi contra el CB Tarragona a la Lliga Catalana (92-88)
Els de Miki Larraz van decantar la balança a l'últim quart
El primer derbi de la temporada es queda en el Joana Ballart. El CB Valls i el CB Tarragona van estrenar ahir els seus projectes en la primera jornada de Lliga Catalana. L'encontre va oferir tot allò que requereix un derbi: intensitat, màxima igualtat i últims minuts d'infart. De fet, va ser en el darrer quart quan els de Miki Larraz es van emportar el duel per 91-88.
Els primers minuts van ser de domini local. El CB Valls va agafar la iniciativa aprofitant les pèrdues dels tarragonins i la verticalitat d'Adrià Trouvé per posar una diferència de set punts. Els blaus responien amb el seu potent joc interior, però els de l’Alt Camp seguien per davant amb un 15-10 a l’equador del primer quart provocant el temps mort de Toni Larramona. L'aturada va servir als tarragonins per rearmar-se en defensa i, amb Senghor liderant l'atac, el CBT va escurçar la diferència fins al 28-24 al final del primer període.
El conjunt tarragoní va encetar el segon quart fent passos de gegant. Un triple d'Adrià Duch i un segon de David Loras igualava l'electrònic i donava un cop d'efecte al pavelló. El partit entrava en una fase d’intercanvi de cops fins que un nou triple, en aquest cas d’Aleix Blázquez, donava el primer avantatge als del Serrallo: 34-37. L'encert des del tir lliure del CBT, va fer que es girés la truita i fos l'equip blau qui va marxar al descans amb l'avantatge de 50-54.
En el tercer quart el CBT va aprofitar per obrir un forat. De cop i volta, els tarragonins van posar 10 punts d'avantatge, però un triple de Raül Neila i una antiesportiva blava va donar esperança al CB Valls a les portes de l'últim quart.
Tot es decidiria en els darrers deu minuts i els dos equips es van encarregar d'oferir espectacle. Primer, Aleix Blázquez va anotar un triple impulsava el CBT, però Guillem Fàbregas i Adrià Trouvé van encendre el Joana Ballart amb dos triples que capgiraven l'electrònic (84-82). Va ser llavors quan Trouvé es va posar l'equip a l'esquena i va liderar la victòria dels de Miki Larraz.