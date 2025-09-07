El CB Salou s'estrena a la Lliga Catalana amb victòria (66-79)
Els de Jesús Muñiz van trencar l'encontre amb un segon parcial devastador i una gran actuació de Brehima Traoré
El CB Salou s'estrena amb victòria a la Lliga Catalana contra el Bisbal Bàsquet (66-79). Amb menys d'una setmana d'entrenaments oficials, els de Jesús Muñiz van sumar un triomf que dona confiança en el projecte en una competició que el curs passat ja van guanyar.
Els salouencs presentaven un equip completament renovat, però van competir com sempre. Un triple d'Emilio Martínez donava impuls als de Jesús Muñiz (3-7). De fet, ell mateix va allargar el marcador al 3-10, però el Bisbal Bàsquet no va abaixar els braços. Els gironins van prémer l'accelerador fins a deixar l'electrònic 27-16 al final del primer període. Era una distància devastadora, però res impossible de remuntar.
De la mà d'Eddy Sims i Brehima Traoré, el Salou es va aixecar i va tornar el cop al Bisbal Bàsquet. De fet, no només va remuntar l'encontre, sinó que va posar el 36-43 al descans. En un partit tan mogut, el que faltava era regularitat i el Salou la va tenir. Els de Muñiz van gestionar a la perfecció el tercer i quart període per tancar el 66-79 final.