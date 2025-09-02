TGN Bàsquet
Òscar Pedroche no entrenarà el TGN Bàsquet
El club ha comunicat la decisió de separar camins amb el tècnic abans de començar i a un mes vista de començar la lliga
Òscar Pedroche no serà l'entrenador del TGN Bàsquet aquesta temporada. Així ho ha comunicat el club lila, separant els camins amb el tècnic barceloní abans d'iniciar els primers entrenaments i a un mes vista de l'inici de la temporada. Des del TGN Bàsquet destaquen que els motius d'aquesta decisió són «una sèrie d'incompatibilitats degudes a motius familiars del tècnic, que han fet que les dues parts hagin acordat no continuar amb la seva vinculació».
El tècnic barceloní ja havia sigut presentat per part del club lila com a responsable del projecte, però no ha arribat a entrenar a les seves jugadores després d'estar absent per motius personals la primera setmana de treball.
Tanmateix, des del club lila es neguen a fer més declaracions al respecte i destaquen que «ja s'explicarà tot més endavant», mentre que se centren a trobar un nou entrenador.
L'entitat tarragonina s'estrenen enguany a la Lliga Femenina 2, la categoria de bronze del bàsquet femení. El projecte, fins ara, compta amb un total de nou jugadores, sis renovades de la casa que ja van jugar l'any passat a Supercopa catalana i tres fitxatges.