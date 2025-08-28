València Basket i Joventut de Badalona disputaran el Trofeu Ciutat de Tarragona
La tercera edició del torneig de bàsquet femení es disputarà el 3 de setembre
València Basket i el Joventut de Badalona s’enfrontaran en la III edició del Trofeu Ciutat de Tarragona, que tindrà lloc el pròxim dia 3 de setembre al Palau d’Esports Catalunya. L’esdeveniment, coorganitzat per Tarragona Esports i el Club Bàsquet Tarragona, és obert a tota la ciutadania de forma gratuïta. El conseller d’Esports, Mario Soler ha destacat que «aquest partit confirma la consolidació del Trofeu Ciutat de Tarragona com una cita de primer nivell, capaç d’atreure equips punters com el Valencia Bàsket i el Joventut de Badalona. És una gran notícia per a l’esport femení i per a la ciutat».
Per la seva banda, la presidenta del CBT, Núria Grados, considera que «portar a Tarragona el millor bàsquet femení compleix un doble propòsit: seguir posicionant la ciutat com a seu d’esdeveniments esportius i promocionar el bàsquet femení».
El Palau d’Esports reunirà a la pista un Valencia Basket tricampió de la Lliga Femenina Endesa i referent indiscutible del bàsquet europeu, i un Joventut que ha irromput amb força a l’elit, consolidant-se a la màxima categoria amb un joc valent. Una oportunitat per a gaudir de grans estrelles del bàsquet femení.