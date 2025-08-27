Esports
L’Ibersol CBT tanca el ‘roster’ per a la propera temporada amb el fitxatge del pivot Alioune Senghor
Format a les categories inferiors del Real Madrid, Senghor té 29 anys, fa 2,02 d’alçada i s’ha consolidat a la 3a FEB
L’Ibersol CBT ha tancat la plantilla amb la que afrontarà la propera temporada a la 3a FEB amb el fitxatge del pivot senegalès Alioune Senghor. Es tracta d’un jugador de 29 anys i 2,02 d’alçada format a les categories inferiors del Real Madrid que en els darrers anys ha demostrat la seva solvència a la categoria en equips com el Huelva Comercio, el Sagrado Corazón de Cáceres o el Chantada, entre d’altres.
L’entrenador de l’Ibersol CBT, Toni Larramona, explica que “és un jugador amb experiència i amb les característiques físiques i tècniques que necessitàvem per completar l’equip”. “És explosiu i atlètic, un bon defensor i rebotejador i molt resolutiu en atac a prop de la cistella, tot i que també té un bon tir des de posicions de 3 i 4 metres”.
Amb aquesta incorporació, l’Ibersol CBT tanca el seu roster per a la temporada 2025-2026 que queda de la següent manera:
- Bases: Jan Campeny i Iker Fernández
- Escortes: Adrià Duch i David Fernández
- Alers: Dani Stefanuto i Marc López
- Alers-pivots: Stefano Bachiochi i Marc Buscail
- Pivots: David Loras i Alioune Senghor