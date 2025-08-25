Mercat
El CBT incorpora l’aler Marc Lòpez
Format a les categories inferiors del Barça, prové del CB L’Hospitalet i pot actuar també a les posicions de base i escorta
L’Ibersol CBT ha incorporat l’aler català Marc López, un jugador de 19 anys i 1,96 d’alçada format a les categories inferiors del FC Barcelona que la temporada passada va jugar a CB L’Hospitalet, de la 3a FEB. López afronta la seva segona temporada en categoria sènior. És un aler que pot desenvolupar-se també a les posicions de base i escorta.
L’entrenador de l’Ibersol CBT, Toni Larramona, es mostra satisfet pel fitxatge d’un jugador «que és una aposta de present i futur, per la seva projecció i les seves ganes de treballar». Larramona creu que «l’hem d’ajudar a créixer, és un jugador molt polivalent, que juga bé en situacions de transició i contraatac i que, per tant, encaixa en l’estil d’intensitat i joc agressiu que volem consolidar».
En aquesta línia, el jugador ha manifestat estar «molt content per l’oportunitat que em dona l’Ibersol CBT per «continuar desenvolupant el meu joc» i tenir «moltes ganes de començar els entrenaments, conèixer els companys i posar els fonaments d’un projecte amb el que volem assolir els nostres objectius per a la propera temporada».