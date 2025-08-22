Bàsquet
L’Ibersol CBT fitxa l’aler-pivot argentí Stefano Bachiochi
Es tracta d’un jugador de 25 anys i 1,96 que destaca per la seva versatilitat i desequilibri en l’1x1
L’Ibersol CBT ha incorporat el jugador argentí Stefano Bahiochi, un aler-pivot de 25 anys i 1,96 provinent del Almafuerte Las Varillas, equip del que era un dels referents amb unes mitjanes de 14 punts, 10 rebots i 22 de valoració. Bachiochi és un jugador molt versàtil que destaca per la seva mobilitat, amenaça constant en l’1x1 i una gran capacitat física tan en atac com en defensa, a més d’un marcat caràcter competitiu.
L’entrenador de l’Ibersol CBT, Toni Larramona, parla d’ell com «un jugador jove amb molta projecció i moltes ganes d’aprendre i créixer». Larramona espera que l’argentí aporti «un salt qualitatiu a la posició de 4 tant a nivell ofensiu com defensiu» i elogia «el seu caràcter competitiu, que esperem que contagiï a tots els companys i a l’afició del Serrallo». El tècnic el descriu com a «un jugador molt vertical i agressiu en l’1x1 que juga per sobre de la cistella i obre el camp, perquè pot tirar de 3 punts o atacar des de fora cap a dins utilitzant el contacte i també aporta capacitat d’intimidació en defensa».