El CBT celebra aquest dissabte un nou 3x3 amb rècord de participació: 100 equips i 400 participants
L’objectiu del torneig és consolidar-se com una cita de referència del bàsquet 3x3 a Tarragona
Aquest dissabte 23 d’agost de 2025, el Club Bàsquet Tarragona organitza la 5a edició del torneig 3x3 CLUB BÀSQUET TARRAGONA, que enguany arriba amb rècord de participació i una novetat destacada: es disputarà al Palau d’Esports Catalunya.
Un total de 100 equips i 400 participants s’han inscrit a la competició, xifra que converteix aquesta edició en la més multitudinària fins ara. Per fer-ho possible, el Palau comptarà amb la instal·lació de 8 pistes de joc de 3x3, que acolliran durant tota la jornada els partits de les diferents categories. El detall de la participació per categories és el següent:
- Mini femení: 5 equips
- Mini masculí: 10 equips
- Infantil femení: 4 equips
- Infantil masculí: 18 equips
- Cadet femení: 13 equips
- Cadet masculí: 17 equips
- Júnior femení: 7 equips
- Júnior masculí: 12 equips
- Sènior femení: 3 equips
- Sènior masculí: 11 equips
L’objectiu del torneig és consolidar-se com una cita de referència del bàsquet 3x3 a Tarragona, fomentant la participació i l’ambient esportiu entre jugadors i jugadores de totes les edats. La presidenta de l’entitat, Núria Grados, considera que “la modalitat del 3x3 no para de créixer i com a club de referència del bàsquet a les nostres comarques li donem suport, perquè és una manera d’impulsar el nostre esport i enfortir els lligams amb els practicants que tenim al nostre entorn”.