Diari Més

Esports

El CBT celebra aquest dissabte un nou 3x3 amb rècord de participació: 100 equips i 400 participants

L’objectiu del torneig és consolidar-se com una cita de referència del bàsquet 3x3 a Tarragona

Imatge de la darrera edició que va tenir lloc al pavelló del Serrallo.

Imatge de la darrera edició que va tenir lloc al pavelló del Serrallo.CBT

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Aquest dissabte 23 d’agost de 2025, el Club Bàsquet Tarragona organitza la 5a edició del torneig 3x3 CLUB BÀSQUET TARRAGONA, que enguany arriba amb rècord de participació i una novetat destacada: es disputarà al Palau d’Esports Catalunya. 

Un total de 100 equips i 400 participants s’han inscrit a la competició, xifra que converteix aquesta edició en la més multitudinària fins ara. Per fer-ho possible, el Palau comptarà amb la instal·lació de 8 pistes de joc de 3x3, que acolliran durant tota la jornada els partits de les diferents categories. El detall de la participació per categories és el següent:

  • Mini femení: 5 equips
  • Mini masculí: 10 equips
  • Infantil femení: 4 equips
  • Infantil masculí: 18 equips
  • Cadet femení: 13 equips
  • Cadet masculí: 17 equips
  • Júnior femení: 7 equips
  • Júnior masculí: 12 equips
  • Sènior femení: 3 equips
  • Sènior masculí: 11 equips

L’objectiu del torneig és consolidar-se com una cita de referència del bàsquet 3x3 a Tarragona, fomentant la participació i l’ambient esportiu entre jugadors i jugadores de totes les edats. La presidenta de l’entitat, Núria Grados, considera que “la modalitat del 3x3 no para de créixer i com a club de referència del bàsquet a les nostres comarques li donem suport, perquè és una manera d’impulsar el nostre esport i enfortir els lligams amb els practicants que tenim al nostre entorn”.

tracking