Bàsquet
L’Ibersol CBT fitxa l’aler gallec Dani Stefanuto
Es tracta d’un jugador de 26 anys amb una llarga trajectòria a categories FEB
L’Ibersol CBT ha incorporat l’aler gallec Dani Stefanuto, un jugador de 26 anys i 1,95 d’alçada que juga a la posició de 3, tot i que també ho pot fer a la de 2. Stefanuto té una llarga trajectòria a categories FEB, tot i la seva joventut. Des del seu debut la temporada 2017-2018 ha jugat a equips com l’Ourense, el Ponferrada, el Zamora, el Peixe Fresco, el Chantada, l’Obila o el Gandía, tots entre la 1a FEB i la 3a FEB, la categoria a la que competirà l’Ibersol CBT aquest any.
La temporada passada Stefanuto va començar a l’Obila de 3a FEB, on va tenir unes mitjanes de 16,4 punts, 7 rebots i 2,6 assistències en 31 minuts de joc per partit. Unes estadístiques que van cridar l’atenció del Gandia, de la 2a FEB, que el va incorporar a mitja temporada i on Stefanuto va tenir un bon rendiment amb 4,5 punts en 13 minuts de joc, completant un gran partit justament en la visita al Pavelló del Serrallo, en la que va anotar 19 punts.
L’entrenador de l’Ibersol CBT, Toni Larramona, el descriu com «un jugador de molta qualitat, contrastat i del que esperem un rendiment immediat, ha de ser un dels pals de paller del nostre roster». A nivell tècnic, Larramona el considera «un anotador compulsiu que té un talent innat per fer punts de moltes maneres diferents, amb un molt bon tir de tres punts, però que també suma en el rebot i en defensa».
Per la seva banda, Dani Stefanuto ha destacat que «és un repte il·lusionant, sóc conscient que arribo a un club ambiciós i tinc clar que tot passa pel treball». El jugador assegura que «té moltes ganes de conèixer els seus companys» i posa en valor que sigui «un equip jove que tindrà molta fam per competir i assolir els objectius que ens hem marcat».