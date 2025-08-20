CB Salou
El CB Salou ultima la plantilla amb el fitxatge de Pol Saló
El jove barceloní de 2,08 metres d'altura se suma a Antonio Morales i és la quarta incorporació de l'estiu
La plantilla del Club Bàsquet Salou comença a prendre forma. Els de Jesús Muñiz continuen amb el degoteig de fitxatges i els últims en arribar van ser Pol Saló i Antonio Morales.
Saló aterra a Salou després de jugar dues temporades a Tercera FEB. El darrer, al Huelva Comercio on va tenir un paper important sumant una mitjana de 7,8 punts per partit i jugant una mitjana de 22:10 minuts. Saló, nascut a Barcelona, va créixer a la base del Barça abans d'aventurar-se als equips de Cantàbria i Huelva. El català, de 20 anys, aportarà força en el joc interior amb els seus 2,08 metres d'alçada i sumarà el seu talent sota la cistella a l'equip.
D'altra banda, Antonio Morales ve de disputar dues temporades al CB Ciudad de Ponferrada entrenat pel tarragoní Oriol Pozo. En el darrer curs, va tancar una mitjana de 3 rebots i 18 minuts jugats. L’experiència al CB Salou serà la quarta del jugador a la tercera categoria del bàsquet espanyol. Més enllà de defensar els colors del club del Bierzo, també va jugar amb el Club Baloncesto Torme i amb el CB Benicarló, totes dues a l’antiga LEB Plata.
El conjunt salouenc deixa clar que «amb la seva força, presència i experiència, ens ajudarà a la consolidació del nostre joc dins de la zona». Així doncs, amb aquesta incorporació, Jesús Muñiz ja té tres fitxatges nous de cara a la pròxima temporada. Morales se suma a l’ala Adrián del Cerro, i a l’exterior estatunidenc, Eddy Sims, per ajudar la plantilla a lluitar un any més per les posicions de play-off d’ascens. Els del Tarragonès també han anunciat les renovacions d’Emilio Martínez, David Cuéllar, CJ i Moure.