Bàsquet
L’Ibersol CBT recupera el pivot Marc Buscail
El jugador arriba procedent del CB Valls, on la temporada passada va jugar a Tercera FEB
L’Ibersol CBT recupera per a la temporada que ve el pivot tarragoní Marc Buscail, un jugador de 22 anys i 2,05 d’alçada format a les categories inferiors del club. Buscail va defensar la samarreta del primer equip del Club Bàsquet Tarragona dues temporades a la Tercera FEB (antiga EBA), formant part de la plantilla que el maig de 2023 va obtenir l’ascens a Segona FEB. La temporada següent, la 2023-2024, va integrar-se a l’equip que afrontava la nova categoria fins que, al final de la mateixa, va marxar al CB Valls, on la temporada passada va jugar a Tercera FEB.
L’entrenador de l’Ibersol CBT, Toni Larramona, ha reconegut estar «molt content per haver recuperat un jugador que, pel seu ADN tarragoní, és clau en el nostre objectiu de fer un equip amb identitat». Larramona creu que Buscail «torna a casa més madur, però encara amb un marge de millora important que estic convençut que aquest any podem desenvolupar». A nivell tècnic, el descriu com «un jugador alt i amb molta envergadura que aporta molta mobilitat en el joc interior, intimidació en defensa i que pot seguir incorporant nous registres al seu joc».
Per la seva banda, Marc Buscail explica que està «molt content de tornar a casa, de retrobar-me amb cares conegudes i començar a treballar per conèixer els nous companys, ser una pinya i contribuir a que puguem assolir els objectius que tenim fixats».