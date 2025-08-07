CBT
Adri Duch renova amb el CBT i sumarà la seva setena temporada al Serrallo
L'escorta de 30 anys ha mostrat voluntat de «deixar enrere les dues darreres temporades i consolidar un equip amb identitat» i s'ha mostrat segur de que serà «una bona temporada»
Adri Duch i el Club Bàsquet Tarragona han arribat a un acord per renovar un any més la seva relació. L’escorta castellonenc, un dels referents de l’equip en els últims anys, arribarà així a la seva setena temporada amb la samarreta blava. Adri Duch té 30 anys i és un escorta d’1,88 que es caracteritza, sobretot, pel seu llançament exterior, molt especialment des de la línia de tres punts.
El jugador ha expressat la seva il·lusió per «formar part d’aquest nou projecte del CBT, amb l’objectiu de deixar enrere les dues darreres temporades i consolidar un equip amb identitat que doni alegries a la gent del Serrallo i torni el club i la ciutat al lloc que es mereixen». Duch considera el CBT «casa meva» i es mostra convençut que «serà una bona temporada».
L’entrenador, Toni Larramona, ha valorat positivament la seva renovació i ha destacat que «és un jugador que ha de ser molt important, juntament amb el David Fernández, i gràcies a la seva qualitat i experiència, seran peces clau per fer un equip amb identitat». «A nivell individual, Adri Duch és una amenaça constant des de la línia de tres punts que hem de saber aprofitar, tenir-lo sempre amb el màxim nivell de confiança perquè quan ell està inspirat l’equip és millor, tant pels seus triples com pels espais que obre gràcies al seguiment que li ha de fer la defensa del rival».