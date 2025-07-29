Diari Més

L’NBA arriba a Coma-ruga: Payton Pritchard, estrella dels Celtics, disputarà un partit únic

El partit amistós tindrà lloc el 30 de juliol al Pavelló Santa Maria del Mar

Payton Pritchard juga actualment al Boston Celtics.

Payton Pritchard juga actualment al Boston Celtics.Erik Drost/ Wikipedia

Aquest dimecres, 30 de juliol, a les 21 h, el pavelló de Coma-ruga es convertirà en l’epicentre del bàsquet internacional amb un esdeveniment únic i inoblidable. El jugador dels Boston Celtics Payton Pritchard, campió de l’NBA 2024 i escollit millor sisè home del 2025, disputarà un partit d’entrenament especial obert al públic.

El base nord-americà, actual peça clau d’un dels equips més potents de la lliga nord-americana, estarà tota la durada del partit —48 minuts, a ritme NBA— a la pista, acompanyat de jugadors professionals i semiprofessionals.

L’acte no serà només una exhibició d’alt nivell, sinó també una ocasió irrepetible per veure en directe una estrella de la NBA a terres catalanes. L’organització destaca que es tracta d’un esdeveniment amb regust NBA i esperit competitiu, tot i el caràcter amistós del duel.

Els aficionats del bàsquet tenen, així, una cita imprescindible a Coma-ruga, que viurà un dels moments esportius més destacats del seu estiu.

Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir al següent ENLLAÇ.

