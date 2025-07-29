Bàsquet
L’NBA arriba a Coma-ruga: Payton Pritchard, estrella dels Celtics, disputarà un partit únic
El partit amistós tindrà lloc el 30 de juliol al Pavelló Santa Maria del Mar
Aquest dimecres, 30 de juliol, a les 21 h, el pavelló de Coma-ruga es convertirà en l’epicentre del bàsquet internacional amb un esdeveniment únic i inoblidable. El jugador dels Boston Celtics Payton Pritchard, campió de l’NBA 2024 i escollit millor sisè home del 2025, disputarà un partit d’entrenament especial obert al públic.
El base nord-americà, actual peça clau d’un dels equips més potents de la lliga nord-americana, estarà tota la durada del partit —48 minuts, a ritme NBA— a la pista, acompanyat de jugadors professionals i semiprofessionals.
L’acte no serà només una exhibició d’alt nivell, sinó també una ocasió irrepetible per veure en directe una estrella de la NBA a terres catalanes. L’organització destaca que es tracta d’un esdeveniment amb regust NBA i esperit competitiu, tot i el caràcter amistós del duel.
Els aficionats del bàsquet tenen, així, una cita imprescindible a Coma-ruga, que viurà un dels moments esportius més destacats del seu estiu.
Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir al següent ENLLAÇ.