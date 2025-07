L’Ibersol CBT té la renovació del seu capità David Fernández «molt ben encarada»

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’oficialitat del capità de l’Ibersol CBT, David Fernández, sembla qüestió de dies o d’hores. Segons va avançar TAC12, el base continuarà un any més al conjunt del Serrallo, tot i haver patit un descens a Tercera FEB. Per la seva banda, el club confirma que la seva renovació està «molt ben encarada», però que encara no està signada.

Així doncs, Fernández —amb 34 anys— arribarà a la seva dissetena temporada defensant els interessos del club del Serrallo. Durant aquests anys, ha competit amb el CB Tarragona a LEB Or, LEB Plata, EBA i l’actual Segona FEB i s’ha convertit en un dels referents de l’equip. La darrera temporada al Serrallo, va disputar una mitjana de 25 minuts per partit i va extreure unes estadístiques de 7,4 punts; 2,5 rebots i 2,8 assistències.

L’equip tècnic de l’Ibersol CBT, enguany a Tercera FEB, serà dirigit per Toni Larramona des de la banqueta. A hores d’ara, encara no s’han anunciat fitxatges per la pròxima temporada i es continua treballant en la confecció de la plantilla.