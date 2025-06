Toni Larramona renova com a entrenador del CB Tarragona

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El CB Tarragona ja ha posat la primera pedra del projecte de la temporada 2025/2026. L'entitat blava ha decidit renovar al tècnic tarragoní Toni Larramona per liderar l'equip que jugarà el curs vinent a Tercera FEB després del descens esportiu de la darrera campanya.

El tarragoní encapçalarà aquesta nova etapa en la qual va destacar que «agraeixo l'oportunitat al CBT després de dos anys molt difícils. Penso que començo de zero». Larramona té clar que el CBT que ha de venir l'any vinent «ha de ser un equip que recuperi l'essència al Serrallo, que sigui reconeixible i competitiu i que sigui un projecte que faci que l'afició s'identifiqui amb els seus jugadors». A nivell objectiu classificatori, el tècnic no ha volgut assenyalar-se cap meta i ha destacat que «l'objectiu és anar pas a pas i treballar en el dia a dia».

La presidenta del CBT, Núria Grados, va destacar que «Larramona coneix l'equip, coneix la casa i es mereix aquesta oportunitat pel que ha demostrat amb la seva implicació».

El CBT ja compta amb una estructura de plantilla força avançada, com va destacar el tècnic tarragoní «serà un equip amb essència tarragonina, de quilòmetre zero i que compti amb veterans i joves amb talent». En aquest punt, Larramona també va subratllar que coneix bé a la gent de la casa i que es farà un seguiment dels jugadors del planter «la gent jove de la casa ha demostrat durant els anys que tenen els valors que necessita aquest equip. Conec la casa, he crescut aquí i estaré atent als més joves per donar una oportunitat als que correspongui».

Larramona va ser el tècnic ajudant en els darrers dos anys amb el CBT a la categoria de bronze del bàsquet estatal. Primer va ser el segon de Noé Monroy, fins a acabar la temporada com a mà dreta de Jorge Serna. La darrera temporada la va començar com a segon de Borja Comenge, però la mala dinàmica esportiva va provocar que la directiva cebetista apostés per ell per assolir la permanència. Amb una llosa de vuit derrotes i una victòria, Larramona va canviar la imatge de l'equip, millorant les carències, però sense poder evitar el descens de la categoria.

Enguany, Larramona té una nova oportunitat a les ordres d'un CB Tarragona que vol completar un equip amb jugadors del territori. Ho farà des del principi, encapçalant el seu projecte des dels fonaments. Amb tot, l'objectiu principal del club és començar de zero un nou projecte i que s'arreli amb solidesa al voltant de Larramona.