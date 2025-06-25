Bàsquet
El torneig 3x3 ONE M arriba aquest dissabte al Palau d'Esports Catalunya
Tarragona acull aquesta nova parada del Circuit Català 3x3 que arriba a la desena edició i que reunirà 600 esportistes
El Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona serà l'escenari, aquest dissabte 28 de juny, d'una nova parada del Circuit Català 3x3 de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ). Es tracta de la desena edició del torneig 3X3 One M, organitzat per l'Associació Deportiva Torreforta (ADT) i la FCBQ amb la col·laboració de Tarragona Esports, que reunirà uns 600 jugadors i jugadores repartits en 150 equips d'arreu de Catalunya.
Aquests esportistes, de totes les categories i nivells, competiran i gaudiran d'una jornada plena de diversió i esperit esportiu en un esdeveniment que s'ha consolidat com una cita imprescindible dins del calendari esportiu de Tarragona, atraient tant participants com espectadors de tot el territori.
«És un plaer tornar a acollir aquest esdeveniment, un torneig més que consolidat a Tarragona que tornarà a omplir l'Anella Mediterrània d'esportistes de totes les edats i que promou el 3x3, una modalitat esportiva que ha demostrat la seva valuosa contribució en la formació educativa i que en els darrers anys ha crescut molt tant a escala nacional com internacional», ha manifestat el conseller d'Esports i Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler.
Per la seva banda, el president de l'ADT, Robert Hernández, ha destacat que «aquest desè aniversari simbolitza una dècada d’esforç i compromís amb el bàsquet i l’esport de proximitat. Des de l’ADT Torreforta, volem agrair la col·laboració de la Federació Catalana de Basquetbol, l'Ajuntament de Tarragona i Tarragona Esports, que han estat fonamentals en l'organització i promoció d'aquest esdeveniment. També volem donar les gràcies al suport dels patrocinadors, voluntaris i participants que fan possible aquesta cita any rere any».
La competició, que començarà a les 9.30 hores i s'allargarà fins a les 20 hores, també oferirà activitats paral·leles per al públic assistent, incloent-hi concursos, animació i espais per a tota la família.