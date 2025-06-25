Femení
El TGN Bàsquet fa el salt i competirà a nivell nacional
El conjunt lila tindrà un nou equip a LF-2, la categoria de bronze del bàsquet estatal i jugarà regularment al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella
El TGN Bàsquet tindrà un equip a la LF-2, la divisió de bronze del bàsquet femení estatal la temporada 2025/2026. L'equip lila fa un pas històric adquirint la plaça i col·locant-se com el club de la demarcació en una categoria més elevada. Així ho ha anunciat en la seva seu al Col·legi Sagrat Cor amb Esther Farré, exjugadora del club i figura referent en el bàsquet tarragoní, com a coordinadora del projecte i amb l'impuls de l'Ajuntament de Tarragona i la Federació Catalana de Bàsquet.
El president de l'entitat, Josep Maria Adam, va expressar «l'orgull» que representa aquest pas en un club que es va fundar el 2002 com a tradició del bàsquet escolar. «Amb l’equip de LF2, fem un gran pas per consolidar-nos com a referents del bàsquet femení. Representarem tota la demarcació de Tarragona i ho farem amb voluntat d’obertura i col·laboració amb la resta de clubs del territori. Junts podem fer créixer aquest esport que tant estimem», va destacar. El president lila també va agrair a l'ara conseller d'Esports de Catalunya Berni Álvarez per «la seva visió determinant i per engrescar-nos a fer el projecte». Aquest pas és clau per a l'entitat i també un tot un projecte a nivell de Tarragona. D'aquesta manera, Adam va apuntar que «volem que quedi clar que no és un projecte exclusiu, sinó que volem ser un club obert i integrador i obri les portes a altres clubs de la demarcació per establir línies de col·laboració esportiva. No som competidors, sinó un projecte comú que busca el millor del bàsquet femení a Tarragona».
La peça clau en l'esquema és Eshter Farré. L'exjugadora lila arriba a l'entitat com a coordinadora i va destacar que es vol «donar oportunitats a les jugadores tarragonines a continuar creixent. Tindrem algun fitxatge, però sobretot volem ser un projecte de ciutat amb jugadores del territori». D'aquesta manera, no descarta retorns de exjugadores i destaca que s'està treballant en el cos tècnic i també la plantilla.
L'equip de LF-2 serà de nova creació adquirint la plaça del Celta de Vigo, així que es mantindran els equips de Segona Catalana i SuperCopa Catalana, que faran la funció de filials, per permetre una estructura cohesionada de creixement i potenciació del talent. Això sí, el TGN Bàsquet es traslladarà al Palau d'Esports Catalunya, on es convertirà en el primer equip de la demarcació en jugar de forma regular a la instal·lació de l'Anella Mediterrània.
Finalment, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales va subratllar que «tenir un equip en aquesta categoria permetrà que les jugadores tarragonines no hagin de marxar lluny per poder continuar creixent». A més va assegurar que l'Ajuntament participarà en el projecte de manera rellevant per reforçar el bàsquet femení i que aquest s'acabi d'impulsar com a club autònom amb els seus patrocinadors.