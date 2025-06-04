El Pavelló del Serrallo acollirà dissabte el IX Memorial Raúl Jiménez Martín
Tres entrenadors amb experiència ACB com Carles Durán, Jaume Ponsarnau i Borja Comenge impartiran sessions formatives sobre diversos aspectes del joc
Aquest dissabte 7 de juny el Pavelló Municipal del Serrallo acollirà la novena edició del Memorial Raúl Jiménez Martín, una jornada formativa de referència dins el calendari del bàsquet català. L’esdeveniment homenatja la figura de Raúl Jiménez Martín, entrenador de bàsquet que va traspassar el 2017 després d’una llarga malaltia quan només tenia 39 anys. Jiménez va tenir una dilatada trajectòria a categories FEB i també a països com Hongria, Suècia, Portugal, Eslovàquia o Costa d’Ivori, deixant una forta empremta per la seva qualitat tècnica i humana.
El clínic d’aquest dissabte l’organitzen el Club Bàsquet Tarragona (CBT). El Memorial tindrà com a eix central un clínic formatiu gratuït, obert a entrenadors i a tothom interessat en el món del bàsquet. El clínic comptarà amb la participació de tres entrenadors de màxim nivell, que compartiran la seva experiència i coneixements tècnic: Borja Comenge, que a les 9.30 posarà el focus en les «Idees per entrenar el passi»; Jaume Ponsarnau, que agafarà el relleu a les 11 per centrar-se en els «Ritmes ofensius»; i Carles Duran, que clourà la sessió a partir de les 12.30 amb una xerrada sobre «Exercicis per millorar detalls defensius». Aquest clínic servirà com a pràcticum per als entrenadors que actualment estan cursant la seva formació oficial.
La presidenta del CBT, Núria Grados, ha valorat molt positivament «un esdeveniment que, d’una banda, és un homenatge a un bon entrenador i una bona persona i, de l’altra, enllaça amb la nostra filosofia de formar els nostres entrenadors acostant-los les millors lliçons magistrals, com les que de ben segur ens deixaran els tres entrenadors de prestigi que imparteixen aquest clínic».